Nicola, il tecnico delle imprese salvezza on fire anche a Empoli: numeri impressionanti

L’Empoli si è risvegliato dall’arrivo di Davide Nicola, l’uomo delle imprese. Riuscì nel miracolo Salernitana, adesso sta facendo risalire la corrente ai toscani, che all’inizio del 2024 si trovavano in una situazione di classifica preoccupante. Quattro sconfitte in cinque partite a cavallo tra 2023 e 2024 hanno costretto i vertici dirigenziali al cambio guida. Nicola non ci ha pensato due volte a prendere il timone dell’assetto, dandogli un’identità ben definita.

E i risultati certificano un rendimento impressionante. Tre vittorie e tre pareggi nelle sei partite disputate, all’interno delle quali brilla il pari allo Stadium contro la Juventus. Pesano tantissimo le affermazioni esterne contro Salernitana e Sassuolo, entrambe con tre reti messe a segno. Adesso la classifica è più sorridente: 25 punti e tanto entusiasmo per una proiezione positiva.