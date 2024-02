Perde la vita in un incidente, tragedia immane scuote il calcio italiano

Una terribile tragedia scuote per l’ennesima volta il calcio italiano: il giocatore ha perso la vita in un incidente, tifosi sotto shock

Altro terribile lutto per il calcio italiano che in questo inizio 2024 non sta di certo sorridendo per quanto sta accadendo soprattutto fuori dal terreno di gioco.

Stavolta ad essere stato colpito da una nuova tragedia è stata la Serie D che ha visto scomparire improvvisamente all’età di 31 anni il giocatore Marco Pezzati, appartenente al San Luca, squadra militante nel girone I del campionato dilettantistico italiano. Una notizia che ha scioccato tutti i tifosi poiché Pezzati è scomparso tragicamente in un incidente d’auto avvenuto nella notte a Isco sullo Ionio, nel catanzarese.

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha sconvolto non solo il San Luca, ma anche la Serie D tutta. Al momento sono in corso tutti gli accertamenti del caso, ma dalle prime ricostruzioni, la vettura su cui viaggiava il giocatore è finita fuori dalla careggiata per poi ribaltarsi e va ora capito se Pezzati abbia perso il controllo poiché colto da un malore o da un colpo di sonno, forse per essersi lasciato andare a qualche bicchiere di troppo.

Tragico lutto in Serie D: addio improvviso a Marco Pezzati

Giocatore del San Luca, club calabrese che milita nel gruppo I di Serie D, Pezzati era molto conosciuto nella serie dilettantistica. Il calciatore, infatti, vantava più di 200 presenze nella quarta serie dove ha giocato con le maglie di svariati club tra cui Scandicci, Verbania, Sammaurese, Sangiovannese, Trestina ed appunto San Luca.

Tutte le società si sono unite nel dolore, facendo recapitare le proprie condoglianze alla famiglia di Pezzati, esprimendo tutta la loro vicinanza. Il giocatore classe 1993 aveva totalizzato 12 presenze nell’attuale campionato e lo scorso 20 dicembre aveva trovato anche la sua prima rete andando in gol contro il Canicatti.

La notizia ha sconvolto tutti i tifosi del San Luca che pure hanno voluto unirsi al cordoglio per questa tragica scomparsa avvenuta nella notte e che ha lasciato senza parole.

Come detto, tutta la Serie D è rimasta scioccata dalla notizia ed anche noi non possiamo non unirci nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici più intimi di Pezzati in questo momento difficilissimo. L’ennesima tragedia di un inizio anno devastante per il calcio italiano.