Rullo compressore Inter: decima vittoria di fila a Lecce, Lautaro fa 100+1 in Serie A

L’Inter si conferma un rullo compressore anche in trasferta e trova l’undicesima vittoria in tredici gare disputate fuori casa in Serie A. Battuto 0-4 il Lecce al “Via del Mare” per la decima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League della squadra di Simone Inzaghi, ormai sempre più involata verso lo Scudetto della seconda stella. Costretto a rinunciare a Marcus Thuram, il tecnico piacentino sarà sicuramente rimasto soddisfatto dalla prova offensiva dei suoi.

I nerazzurri ci mettono solamente un quarto d’ora a sbloccare il match. A rompere l’equilibrio è il solito Lautaro Martinez, che trova il suo 100° gol in Serie A dopo un bel lancio in profondità di Asllani. Il capitano nerazzurro è solo il terzo straniero nella storia dell’Inter a raggiungere questo traguardo, dopo Stefano Nyers e Mauro Icardi. Il primo tempo si chiude sullo 0-1, con un Lecce che riesce anche a creare qualche pericolo dalle parti di Audero, chiamato a sostituire l’influenzato Sommer.

Nel secondo tempo però i salentini perdono equilibrio e la truppa nerazzurra ne approfitta senza pietà. Gli spazi si allargano e la partita diventa il campo da gioco ideale per Davide Frattesi. L’ex Sassuolo trova il raddoppio al 54′ servito dopo un’ottima giocata di Alexis Sanchez e poi appena due minuti più tardi serve al Toro la palla dello 0-3. Il Lecce accusa inevitabilmente questo terribile uno-due dell’Inter, che mette in ghiaccio i 3 punti dopo 10 minuti nella ripresa. Simone Inzaghi sfrutta il “garbage time” finale per concedere minuti a Klaassen, Buchanan e all’esordiente Akinsanmiro. Il quarto gol firmato da de Vrij chiude definitivamente il match sullo 0-4.

L’Inter fa 10 su 10 nel 2024 e torna immediatamente a +9 sulla Juventus. I nerazzurri torneranno in campo mercoledì 28 a San Siro per il recupero della ventunesima giornata contro l’Atalanta, che finalmente toglierà l’asterisco dalla classifica. Ruolino di marcia impressionante della squadra di Simone Inzaghi, che si conferma in uno splendido momento di forma e continua a volare verso il ventesimo Scudetto.