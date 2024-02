Serie B, lo Spezia resiste in dieci a Modena: finisce 0-0

È terminata a reti inviolate la sfida giocata allo stadio Alberto Braglia tra il Modena e lo Spezia, valida per il 26° turno di Serie B. Canarini che non sono riusciti a scardinare la difesa spezzina, nonostante la superiorità numerica avuta per 55 minuti più recupero, per via dell’espulsione per doppia ammonizione comminata a Gelashvili.

La formazione allenata da Paolo Bianco, con il punto conquistato oggi, si issa comunque all’ottavo posto della classifica del campionato cadetto, l’ultima posizione utile per disputare i play-off al termine della regular season. I liguri di Luca D’Angelo, invece, restano in zona retrocessione a quota 26 punti, a pari merito con Ascoli e Ternana.