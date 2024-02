Bayern Monaco, in tre fanno festa fino alle 4 di notte: tifosi contro

Tre giocatori del Bayern Monaco sono stati visti festeggiare nella notte tra sabato e domenica a Monaco, dopo la difficile vittoria 2-1 contro il Lipsia. Mentre Harry Kane “salvava” la sua squadra con una doppietta nei minuti di recupero, Luciano (un rapper tedesco) si preparava a tenere un concerto a Monaco non lontano dall’Allianz Arena. Inoltre, lo stesso ha organizza anche una festa privata per l’afterparty dell’evento.

Bayern Monaco: tre giocatori fanno “festa” fino alle 4 del mattino

Invitati alla festicciola organizzata dal cantante tedesco in un hotel della capitale tedesca, Serge Gnabry, Alphonso Davies e Leon Goretzka hanno partecipato all’evento. Finora, niente di molto grave ma i tre giocatori in questione hanno continuato a divertirsi fino alle 4 del mattino. A questo si aggiunge il fatto che erano attesi al centro di allenamento per le 10:30, come riferisce Bild. Sapendo che due di loro, Serge Gnabry (assente da metà dicembre) e Alphonso Davies (in permesso medico dalle ultime quattro partite del suo club), dovevano continuare il protocollo di recupero, la società sembra voler organizzare un confronto con loro. Ma non è tutto. Gnabry e Davies hanno svolto, come previsto, l’allenamento, nel corso di una seduta riservata a elementi del gruppo che il giorno prima avevano giocato meno dei titolari ed entrambi potrebbero essere disponibili anche contro la Lazio il 5 marzo.

Tifosi in rivolta

Questa piccola trasferta notturna potrebbe essere vista come una imperdonabile mancanza di professionalità, soprattutto in un club che lotta per non avere una stagione vuota e il cui allenatore, Thomas Tuchel, sa che il suo destino è segnato. Sui social i tifosi del Bayern Monaco hanno già chiesto sanzioni contro i tre giocatori. Secondo The Athletic, Alphonso Davies non dovrebbe restare ancora a lungo a Monaco e le sensazioni guardano addirittura verso una sua partenza. Il nazionale austriaco ha già trovato un mezzo accordo verbale con il Real Madrid per un trasferimento quest’estate o nel 2025, anno in cui scadrà il suo contratto con il Bayern Monaco. Leon Goretzka e Serge Gnabry saranno legati al Rekordmeister fino al 2026