Inter, ecco “Doppia Stella”: la canzone di Surfa per lo scudetto

Una nuova canzone per lo scudetto dell’Inter. Dopo aver pubblicato “Amala Rap Version” per celebrare il Triplete nel 2010 e dopo aver rilasciato “Siamo Noi” nel 2021, per festeggiare il diciannovesimo scudetto, Surfa è tornato con “Doppia Stella” brano dedicato alla seconda stella nerazzurra. La canzone celebra le vittorie interiste ed è una dedica a tutti i tifosi nerazzurri: “Dopo la vittoria della doppia stella nel derby, tra Instagram e YouTube mi sono arrivati numerosi messaggi che mi chiedevano di realizzare un nuovo brano sull’Inter. Due giorni prima di Inter-Torino, mi trovavo in vacanza fuori Milano e mi è venuta l’ispirazione ed in 3 ore il pezzo era finito. Ieri è stato pubblicato ed in meno di 12 ore ha superato le 100.000 visite su Instagram (solo di traffico organico)”.

Dopo aver pubblicato quattro dischi e collaborato con alcuni tra i maggiori esponenti della scena Rap (Gué, Jake La Furia, Emis Killa, Luchè ecc.), Surfa ha dato vita a Surfasport, progetto web dedicato principalmente al calcio e che tra Instagram e TikTok conta 88k followers. Surfasport nasce come evoluzione di surfablog.com, magazine online fondato da Surfa nato nel 2008.