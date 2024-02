Ferrari, è già finito tutto: l’annuncio più temuto è realtà

Manca poco all’inizio ufficiale della stagione di Formula Uno. Intanto in casa Ferrari non arrivano affatto buone notizie.

La stagione di Formula Uno è alle porte, mancano davvero pochi giorni e si ripartirà. C’è grande curiosità per capire cosa accadrà al Gran Premio di Bahrain, tutte le monoposto in questi giorni hanno effettuato i consueti test ed è tempo finalmente di passare all’azione.

Manco a dirlo il grande favorito – alla vigilia del mondiale – è il pluricampione olandese Max Verstappen, che, per certi versi, si è nascosto nei test, ma ciononostante tutti hanno intuito il suo valore. Buone notizie anche in casa Ferrari dove sia Charles Leclerc che Carlos Sainz hanno fatto bene e hanno dimostrato di essere competitivi; bene anche l’Aston Martin mentre ha deluso la Mercedes, apparsa ancora un po’ indietro.

È un inizio Mondiale particolare anche per ciò che è accaduto qualche settimana fa, l’annuncio bomba di mercato di Lewis Hamilton alla Ferrari ha scosso tifosi e addetti ai lavori e ora tutti sanno che, il campionato che sta cominciando, sarà l’ultimo dell’inglese e Carlos Sainz con le rispettive scuderie. I fan sperano in un Mondiale combattuto, i 19 Gran Premi (su 22 disputati) di Verstappen hanno fatto scalpore e ora le avversarie sono chiamate a reagire. C’è chi però non è cosi ottimista.

Formula Uno, l’annuncio di Alonso gela: tifosi Ferrari spiazzati

Tra i piloti più attesi in questa stagione c’è anche il campione spagnolo Fernando Alonso che – nonostante l’età – può ancora far molto bene. Lo scorso anno l’ex Ferrari ha chiuso al quarto posto nel Mondiale piloti e ora l’obiettivo è migliorare; le parole del gran pilota a ‘Sky Sport’ sanno di sentenza e di certo non fanno piacere ai tifosi. Con una breve frase ha distrutto tutte le speranze in casa Ferrari e non: “Penso che 19 piloti sappiano già che non saranno campioni del mondo”, una frase netta e che conferma quello che tanti pensano, Alonso crede che il Mondiale 2024 sia segnato e vedrà ancora una volta Verstappen vincitore.

Solo una clamorosa sorpresa potrebbe cambiare le cose, ma al momento c’è poco ottimismo nel Circus. Alonso ha poi spiegato le sue parole dando anche qualche motivazione a riguardo: “Non ho la sfera di cristallo, però la Red Bull sta dominando. Verstappen è campione del mondo e anche la vettura che hanno portato quest’anno è davvero notevole, al momento possiamo solo osservare e provare a capire le loro prestazioni”.

Dichiarazioni nette e Alonso chiude quindi alle possibilità dell’Aston Martin (ma in fondo anche delle rivali) di provare a competere per la vittoria mondiale.