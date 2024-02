L’annuncio è una mazzata: il 2024 della Ferrari parte nel peggiore dei modi

Dopo una stagione drammatica la Ferrari ha cambiato tutto: ma i sorrisi di Sakhir sono stati smorzati da un annuncio che sa di mazzata

Sotto il sole e le luci artificiali di Sakhir è nata una nuova Ferrari, in tutti i sensi, ed è un bene per il mondo della Formula 1. Lo ha visto anche la concorrenza, eppure a Maranello è già suonato l’allarme rosso perché non tutto funziona.

Carlos Sainz ha chiuso la tre giorni di test in Bahrein con il miglior tempo assoluto in in 1’29″921 con gomme morbide e una simulazione di gara è stata perfetta e costante. La risposta migliore che attendeva Maranello, perché ha cancella tutti i drammi della passata stagione quando l’usura era diventata una vera nemica.

Poi però anche Charles Leclerc ha voluto dire la sua. E così, nell’ultimo giorno di test anche lui ha dimostrato di aver trovato già grande feeling con la nuova monoposto. Altro miglior giro con la SF-24 e una costanza nella simulazione di gara interessante. Un dato quindi è emerso chiaro e rispecchia quello che abbiamo visto nella passata stagione. Sul giro secco le Rosse potranno recitare un ruolo da grandi protagoniste.

Da Sakhir adesso non si muoverà nessuno perché giovedì prossimo dalle 12:30 italiane cominceranno le Libere del Primo GP stagionale. E sarà anche l’ultima volta in Bahrain di Lewis Hamilton con la Mercedes, prima dell’avvicendamento con Sainz previsto per il prossimo inverno a Maranello.

Il 2024 della Ferrari parte nel peggiore dei modi, arriva la confessione che fa tremare i fan

Cosa manca in questo quadro idilliaco, il dato che fa tremare ancora tutti i tifosi ferraristi? Il dato finale è molto chiaro. Leclerc e Sainz tra tutti i big sono stati gli unici a testare il giro veloce con la gomma morbida C4, quella che servirà per le Qualifiche, con entrambi i piloti. Non l’ha fatto la Red Bull con Max Verstappen e Segio Perez, nemmeno la Mercedes con Hamilton e Russell.

Questo significa che non c’è un riscontro preciso delle prestazioni per la nuova monoposto raffrontata con la concorrenza. E allora, se anche molti addetti ai lavori hanno applaudito i primi passi delle Rosse, pesano le parole di Helmut Marko. Secondo il plenipotenziario della squadra campione in carica, ci sono almeno 3 decimi di differenza a loro favore nel giro secco.

Una pessima notizia confermata anche da Carlos Sainz nella sua freschissima intervista al quotidiano sportivo spagnolo ‘AS’. Il madrileno ha spiegato che voleva cominciare bene la stagione, molto meglio delle ultime due che erano partite con tante ombre. Nei tre giorni dei test lui e la squadra sono riusciti a fare tutto quello che avevano in mente e questo è certamente positivo. Un buon modo per preparare la prima gara della stagione .

Tutto questo però non basta: “Sufficiente per battere la Red Bull? Onestamente non credo, ma dovremo aspettare la prima gara per scoprirlo. Penso che la Red Bull sarà un passo avanti e i loro tempi con il pneumatico C3 lo dimostrano”. Lui però ha un motivo in più per andare forte. Un contratto da spuntare in un altro team, anche se per ora non si sta muovendo nulla.