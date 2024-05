Caos Formula 1, ha infranto le regole: sanzione pesante

Grave infrazione per il pilota in occasione del weekend del Gran Premio di Miami: arriva una sanzione

L’uomo del momento è certamente Lando Norris, che ha trionfato nel GP di Miami, un po’ a sorpresa, anche perché la sua Sprint Race era stata breve e non molto intensa. Appena iniziata, infatti, era stato coinvolto in un incidente causato dal duello tra Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Questo lo ha costretto a un ritiro praticamente immediato. Per fortuna si è rifatto. Attenzione però perchè il giovane pilota britannico ha commesso una grave irregolarità e per questo è arrivata una sanzione molto pesante.

Norris ha infatti commesso un’ingenuità. Un piccolo gesto, comprensibile dal punto di vista emotivo, ma che gli costerà caro. Il regolamento della FIA parla chiaro. La sicurezza dei piloti e di chi lavora nei Gran Premi deve essere sempre la priorità. A ogni azione corrisponde una reazione e, anche se Norris l’ha fatto in buona fede e in un momento particolare, non si può sorvolare. I piloti devono essere i primi a dare il buon esempio.

Il classe 1999, infatti, ha parcheggiato la propria auto alla curva 1 e, una volta in una zona fuori pericolo, è sceso dalla vettura e ha percorso a piedi la strada fino alla pit lane.

Lando Norris, dalla vittoria alla sanzione

Era appena stato costretto al ritiro della Sprint Race e, quindi, ovviamente sconfortato. Camminare lungo il tracciato durante una gara, però, è una violazione delle norme di sicurezza stabilite per proteggere i piloti e il personale di pista. Ecco perché Norris è stato sanzionato. Il che rende un po’ meno dolce il suo fine settimana.

Al pilota britannico è arrivata una multa di 25.000 euro, più una multa sospesa di ulteriori 25.000 euro nel caso in cui dovesse ripetere lo stesso errore. Una passeggiata molto cara che ne non è quindi passata inosservata. Ovviamente questa multa non avrà alcun effetto su ciò che è successo poi in gara, dove Norris ha meritato e ottenuto una splendida vittoria davanti a Verstappen e Leclerc.

Insomma, è stato certamente un weekend particolare per lui. Dalla delusione del ritiro all’importante sanzione pecuniaria, fino alla prima vittoria in carriera. Un sali scendi emotivo niente male. Ovviamente, è importante sottolineare che le regole della FIA sono fondamentali per garantire la sicurezza di tutti, e violarle comporta conseguenze serie. Norris avrà di certo imparato la lezione.