Napoli, tre gare per “salvare” la stagione

Tre giornate e un obiettivo minimo, la Conference League da centrare. La stagione del Napoli non è stata sul livello di quanto ci si potesse aspettare in casa azzurri. Con la panchina che ha visto 3 proprietari da Garcia a Calzona passando per Mazzarri.

Napoli, troppa confusione: ora tre gare da non sbagliare

Tanta troppa confusione per De Laurentiis che negli occhi dei tifosi ha spento lo splendido ricordo dello scudetto della scorsa stagione conquistato a Udine praticamente un anno fa, il 4/05. Udine che è stata anche l’ultima tappa in questa complicata stagione con il pareggio dell’ultima giornata che non ha fatto altro che confermare le difficoltà di una squadra sempre più irriconoscibile. Kvara e Osimehn non hanno brillato con continuità. La difesa perso Kim non ha mai ritrovato le certezze della scorsa stagione con Natan mai realmente protagonista. A centrocampo poi Lobotka e Anguissa non sono riusciti a confermarsi con Zielinski che dopo il mancato rinnovo non è più riuscito a conquistarsi un posto fisso in squadra con il rendimento calato ai minimi storici. Un Napoli quindi che vuole provare a salvare una stagione che resterà comunque insufficiente. Per ripartire nella prossima stagione e con il prossimo allenatore da una competizione Europea…..