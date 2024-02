“Nessuna garanzia”: Sinner, che affronto. La bocciatura è netta

Arriva un annuncio particolare nei confronti di Jannik Sinner, grande protagonista di questo avvio di stagione con due trofei vinti

Il successo in Coppa Davis prima e l’aver vinto, successivamente, il primo grande slam della carriera hanno posto le basi per una nuova era del tennis mondiale. Jannik Sinner sembra essere il capostipite di una vera e propria rivoluzione dove l’azzurro, vincitore anche a Rotterdam, e tanti altri talentuosi giocatori come Alcaraz e Medvedev, potrebbero andare a sostituire l’epoca dei magnifici tre: Nadal, Federer e Djokovic.

Un bel peso da portarsi sulle spalle considerando l’importanza dei Big three. La strada è ancora lunga e, molto probabilmente, è troppo presto per fare determinati paragoni. Sembra essere dello stesso pensiero Andy Murray. Il tennista, come riportato da tennisworlditalia, ha parlato proprio dell’avvento dei nuovi campioni.

“La mia sensazione è che ci voglia un po’ di tempo per crearlo” queste le parole del classe 1987 riferendosi a nuovi tennisti in grado di prendere il posto di quelle leggende capaci di dominare il circuito per diversi anni. Andy Murray ha poi continuato: “Non dico non sia possibile per Alcaraz, Sinner e Medvedev essere ai vertici di questo sport ed essere presenti, per diversi anni di fila, nelle ultime fasi dei grandi eventi“.

Murray e il grande dubbio: “Non esiste alcuna garanzia”

Alcaraz e Sinner stanno dimostrando di avere enormi capacità e di poter essere grandi protagonisti nel corso dei prossimi anni. “E’ sicuramente possibile ma penso la gente sia alla ricerca di quell’epoca in cui un gruppo di giocatori compete e vince per la maggior parte delle settimane“.

Dichiarazioni piuttosto nette da parte di Murray che poi ha continuato: “Penso sia possibile, soprattutto con Alcaraz e Sinner. Anche Medvedev penso sia brillante, può accadere ma non c’è alcuna garanzia“. I tre stanno dimostrando, torneo dopo torneo, di avere le potenzialità per dominare il circuito nel corso dei prossimi anni.

Parlare però di nuova epoca del tennis è, probabilmente, esagerato. Federer, Nadal e Djokovic hanno scritto (il serbo continua a farlo) pagine meravigliose di questo sport per diversi anni. Murray, uno dei pochi a riuscire ad insidiare il loro dominio, ha dei dubbi su una nuova epoca dei big three. Difficile ripetere le gesta di vere e proprie leggende di questo sport ma uno come Sinner non si pone limiti ed ha il grande obiettivo di essere protagonista, nel circuito, per diversi anni. La strada è quella giusta.