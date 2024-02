Tutte le emozioni del Superclasico (VIDEO) I gol e l’ex gioiello nerazzurro…

Finisce in parità il Superclasico tra River Plate e Boca Juniors. Un pareggio frutto di un primo tempo letteralmente dominato dalla squadra di casa al Mas Monumental, ed un finale di partita in cui è stato invece il Boca ad uscire alla distanza.

IL VANTAGGIO DEL RIVER



Le reti si verificano tutte nella ripresa, partendo da Solari che illude i Millonarios dopo il palo di un ottimo Colidio,

IL PALO DI COLIDIO

fino ad arrivare alla rete di Medina che fissa il punteggio sul pari finale dopo l’uscita dal rettangolo verde di un impalpabile Edinson Cavani. Il Matador stecca di nuovo, nonostante i consigli forniti in settimana per togliergli dalle spalle la “maledizione” che in Argentina sono certi lo abbia colpito.

IL PAREGGIO DEL BOCA, FIRMATO MEDINA

Ci sarà tempo per rifarsi, ma non in questo Superclasico.