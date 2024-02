Atalanta, Gasperini: “Nessun caso Scamacca. Ecco come sta Scalvini”

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, ha presentato il match di domani contro l’Inter valevole per il recupero della 21esima giornata. Diversi i temi affrontati dopo il pareggio di San Siro contro il Milan.

Scamacca? “Si comporta benissimo e lavora tanto, non c’è nessun problema. L’unico problema è considerare Scamacca un grande campione, oggi non è possibile. Sta lavorando come tanti per diventarlo, però è un ragazzo molto positivo”.

Lookman? “Si è allenato molto poco, non ho una valutazione precisa sulla sua condizione. Sta bene dal punto di vista fisico”.

Touré? “Oggi non so come abbiamo recuperato e con quanti abbiamo recuperato, non ho un termometro per misurare se Ederson o Koop hanno già recuperato completamente. Si va molto a sensazione, poi ci sono anche cinque cambi coi quali poter rimediare. Giocare così spesso è davvero difficile programmare a priori”.

Cambi in vista della sfida col Bologna? “Siamo in tanti in questo momento, penso che domani Pasalic e Hien, ma anche a Bakker. Scalvini comunque sta bene”.