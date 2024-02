FIFA Series, al via la competizione: cos’è e quando comincia

L’organo di governo mondiale del calcio ha lanciato una nuova competizione amichevole, inizialmente stabilita dal presidente della FIFA Gianni Infantino nel dicembre 2022, la prima edizione delle FIFA Series si svolgerà dal 18 al 26 marzo di quest’anno e sarà un evento biennale.

FIFA Series: cos’è la nuova competizione?

Ci saranno 20 squadre nazionali di tutte e sei le confederazioni. UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, AFC, CAF e OFC, iscritte per giocare una serie di partite amichevoli l’uno contro l’altro. “Si tratta di una grande opportunità per consentire alle federazioni affiliate che non hanno regolari opportunità di giocare contro squadre di altre confederazioni” spiega Elkhan Mammadov, direttore delle federazioni europee membri della FIFA. Le nazioni ospitanti sono Algeria, Azerbaigian, Sri Lanka e Arabia Saudita. Quest’ultima che non partecipa al programma pilota ma ospita comunque le partite. Dato che si tratta solo di amichevoli, la FIFA non metterà in palio alcun premio in denaro e non verranno distribuiti trofei.

I partecipanti

L’Algeria ospiterà Bolivia, Andorra e Sud Africa, mentre l’Azerbaigian ospiterà Mongolia, Tanzania e Bulgaria. Lo Sri Lanka ospita Papua Nuova Guinea, Bhutan e Repubblica Centrafricana. L’Arabia Saudita (non in gioco) ospiterà Capo Verde, Guinea Equatoriale, Guyana e Cambogia e, in un altro girone, Guinea, Vanuatu, Bermuda e Brunei. “Le grandi federazioni affiliate non hanno problemi a trovare partite amichevoli contro altre grandi federazioni affiliate, sia all’interno della loro confederazione che in un’altra. Ma quando si scende in classifica, si scopre che molte federazioni affiliate non hanno mai giocato contro una squadra di un’altra confederazione. Loro annunciano quando sono disponibili e si forma una coda per giocare contro di loro“ afferma Kenny Jean-Marie, capo delle federazioni affiliate alla FIFA.