Atalanta, contro l’Empoli una gara da non fallire: la carica dei nerazzurri

L’Atalanta si prepara per sfidare l’Empoli in un confronto molto importante nella lotta per la Champions. La chiave dei nerazzurri risiede nella brillantezza tecnica e agonistica certificata dalle ottime prestazioni in Europa League. E in ottica formazione è confermato il recupero di Scalvini, in difesa Djimsiti, Hien e Kolasinac completano il reparto davanti a Carnesecchi.

In mediana ci sono De Roon e Pasalic, sugli esterni Hateboer e Ruggeri. Nel reparto avanzato ci sarà turnover: con De Ketelaere alle spalle di Lookman e Touré. Potrebbe esserci una chance anche per Mirancuhk. E proprio sul reparto avanzato si è concentrato Gasperini nella conferenza stampa di ieri: “A Monza ha fatto un’ottima gara, in attacco è fondamentale avere il rendimento da parte di tutti gli attaccanti, lì è dove possiamo fare la differenza. Abbiamo Scamacca, De Ketelaere, Miranchuk…non è mai questione di un giocatore solo, bisogna avere un attacco prolifico che possa realizzare, a turno sono tutti in grado di darci un contributo. In pochi giorni giocheremo tante partite importanti, se devo chiedere qualcosa in questo momento è non perdere giocatori, speriamo di continuare così, gli infortuni nell’ultimo periodo sono stati ridotti”.