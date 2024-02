Hamilton-Ferrari, un messaggio Whatsapp stravolge tutto: il contenuto

Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari è realtà: spunta però un clamoroso retroscena sull’addio alla Mercedes

La Formula 1 sta riaccendendo i motori in vista del primo impegno dell’anno in Bahrain e i primi test danno ancora una volta le Red Bull come grandi favorite. Ma ad ogni modo ciò che negli ultimi tempi ha certamente monopolizzato l’attenzione è la scelta di Lewis Hamilton.

Era lo scorso 1° febbraio quando all’improvviso si sono fatte insistenti, fino all’ufficialità, le voci di un passaggio di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari a partire dalla stagione 2025. Un’operazione che ha lasciato tutti di stucco, dal paddock ai media: un’operazione portata avanti in gran segreto che non ha lasciato spazio a possibili previsioni.

Recentemente Hamilton ha parlato del suo imminente approdo, al termine dell’ultima stagione con la Mercedes che sta per cominciare, alla guida della ‘Rossa’. Si è detto carico, emozionato di poter guidare una Ferrari. Ma anche stimolato dai tanti anni di attesa che i ferraristi hanno accumulato prima di poter festeggiare nuovamente una vittoria.

Una coppia davvero incredibile, almeno sulla carta, quella che vedrà fianco a fianco Leclerc e il 39enne di Stevenage dall’anno prossimo. I primi test sembrano vedere una Mercedes in difficoltà, non troppo lontana dal rendimento assai deludente della passata stagione: a differenza proprio della Ferrari dai cui piloti filtra un cauto ottimismo per poter tornare a brillare e magari ad insidiare la Red Bull.

Sarà complicato ma la pianificazione della scuderia di Maranello sembra essersi piazzata sui binari giusti, per questa annata ma soprattutto per la prossima. Adesso, però, iniziano ad arrivare le prime reazioni a quello che sarà uno dei passaggi più importanti degli ultimi anni in Formula 1 ed Hamilton è finito nel mirino.

“Non mi ha risposto”: Hamilton-Ferrari, rivelazione choc

Il boss della Mercedes Toto Wolff può vantare da tanti anni un’amicizia speciale tanto con Hamilton quanto con Frederic Vasseur, Team Principal del Cavallino Rampante. In Bahrain, nel paddock, Wolf è tornato a parlare e ha risposto ad alcune domande legate proprio al passaggio di Hamilton in Ferrari.

“Vasseur? siamo amici da tempo ma anche rivali in pista, non è semplice però. Ognuno deve fare il massimo e ciò che Fred ha fatto non ha avuto ripercussioni sul nostro rapporto, lo capisco”, ha detto il boss della Mercedes secondo quanto riportato da ‘Formulapassion.it’.

Wolff, però, non ha nascosto una sensazione particolare prima dell’annuncio di Hamilton alla Ferrari, quasi un presentimento. “Ho mandato un messaggio su Whatsapp a Fred due giorni prima della notizia ma non ho ricevuto risposta da lui. Ho immaginato ci fosse qualcosa sotto“.

Il manager austriaco ha concluso con un altro dettaglio inedito: “Non me lo ha detto lui (Vasseur) ma Lewis“, ha dichiarato il numero uno della Mercedes, “ci teneva a comunicarmelo per primo”. Un retroscena davvero clamoroso, che ha quindi fatto adesso da contorno ad una delle firme più controverse dell’ultimo decennio.