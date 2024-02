Inter, che problema per il match ball scudetto!

Un recupero che potrebbe spalancare le porte al titolo. Il match ball per lo scudetto verrà servito in una serata di fine febbraio. Gara non semplice contro un’Atalanta in salute, ma comunque determinante. Perchè se dovesse arrivare il successo, lancerebbe la squadra di Simone Inzaghi a +12 sulla Juventus, praticamente un’ipoteca sul tricolore.

Dopo la vittoria con il Lecce ora il mirino è sulla Dea bergamasca. Senza troppi calcoli da fare, occorre vincere per mettere un tassello rilevante sulla stagione. Nonostante le defezioni, Thuram e Calhanoglu su tutti, l’Inter ha dimostrato proprio nella gara precedente in Salento di poter contare su una rosa ampia ed affidabile e così le rotazioni nerazzurre saranno fondamentali tenuto conto anche delle tante gare ravvicinate e il ritorno di Madrid in Champions.

Anche in questa tappa infrasettimanale si ripartirà dalla certezze di una squadra matura e forte in tutti i reparti che nel 2024 ha solo vinto. L’asterisco in classifica è pronto a sparire. L’Inter ospita l’Atalanta nella strada verso lo Scudetto, con quell’entusiasmo travolgente fatto di dieci vittorie su altrettante partite nel nuovo anno. A caccia dell’undicesima perla e prenotando quel pass per arrivare primi al traguardo finale.