Rivoluzione Formula 1, si corre di sabato: ecco il motivo

Rivoluzione in Formula 1: si correrà di sabato e non solo all’esordio in Bahrein. Ecco svelato il motivo

Sale l’attesa nei box dopo la tre giorni di prove della scorsa settimana. Ormai bisogna solo attendere il momento in cui le vetture torneranno in pista per le prime gare. Il Bahrein è finalmente arrivato, le dieci scuderie di Formula 1 sono pronte a sfidarsi di nuovo per un Mondiale davvero lunghissimo. Calendari sempre più fitti e pieni di novità, le pause diventano sempre di meno.

Charles Leclerc per la gioia dei tifosi della Ferrari ha ottenuto ottimi risultati dalle prove fatte proprio in Bahrein ma è lo stesso monegasco nelle prime interviste stagionali a ricordare che bisognerà comunque star sempre attenti alla Red Bull anche nel 2024. Pensiero a quanto pare più che condiviso dall’ex di Maranello, Fernando Alonso che anzi per ora non prevede ci possa essere storia come successo nel 2023.

Insomma, occhi puntati tutti su Sakhir dove semplicemente saranno piloti e vetture a dare le prime risposte della stagione e non attraverso delle dichiarazioni. A partire da giovedì si aprirà il primo week-end insolito della F1 2024, il campionato avrà ormai inizio. Sì, inizierà tutto di giovedì per chiudersi con la Gara prevista per sabato 2 marzo, non si correrà di domenica.

F1, si corre di sabato! Rivoluzione epocale

L’insolita decisione inoltre non è relativa solo alla corsa d’esordio di questo campionato: sarà così anche la settimana successiva in Arabia Saudita, inizi delle prove al giovedì e Gara finale di sabato. Il fatto che per le prime due settimane si corra di sabato ha a che fare con i due Paesi che ospiteranno le competizioni.

Se sia in Bahrein che in Arabia Saudita non ci sarà la corsa della domenica lo si deve infatti alla religione. Il mese di marzo è sacro in quei Paesi e soprattutto per i musulmani. Nel rispetto del Ramadan quindi non ci dovranno essere manifestazioni di domenica, tantomeno quelle sportive. Per questo è quindi consentito correre in entrambi i casi, purché però si fermi tutto entro il sabato.

Spazio quindi al primo fine settimana inedito. Per le Prove 1 e 2 bisognerà concentrarsi su giovedì 29 febbraio mentre le Qualifiche saranno aperte già venerdì 1. Sabato 2 marzo infine, ecco la Gara. Era già capitato prima che non si corresse di domenica, nell’arco della storia di questo sport infatti, quella del 2 marzo sarà la settantaseiesima volta in cui la F1 correrà in un giorno diverso.