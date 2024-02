FA Cup: Liverpool agevolmente ai quarti. United e Chelsea avanti all’ultimo respiro, De Zerbi out

Dopo la serata di ieri di FA Cup proseguono gli ottavi di finale della Coppa. Ieri nelle quattro sfide sono passati Manchester City, Leicester, Coventry e Newcastle. Questa sera c’erano altre 4 sfide di ottavi: Chelsea-Leeds, Wolverhampton-Brighton, Nottingham-Manchester Utd e Liverpool -Southampton, che hanno visto passare al turno successivo: Blues, Wolves, Red Devils e Reds.

Serata di FA Cup, avanti le tre big, fuori il Brighton

Dopo la travolgente serata di martedì di FA Cup, con un Manchester City “a trazione De Bruyne e Haaland”. Questa sera come detto erano impegnato tre delle altre big della Premier League e il Brighton di Roberto De Zerbi.

Un Liverpool rimaneggiato batte 3-0 i Saints

Impegnato ad Anfield con una formazione infarcita di giovani, l’ “ultimo” Liverpool di Jurgen Klopp dopo la vittoria domenica della Carabao Cup, va avanti anche in FA Cup. A farne le spese è il Southampton che segna ben tre reti con due diciottenni: nel finale del primo tempo è il centrocampista Louie Koumas a firmare l’1-0. Dopo 62’, il giovane gallese fa spazio all’attaccante inglese Jayden Danns del 2006 che chiude la gara con una doppietta.

Gallagher manda il Chelsea ai quarti di FA Cup

Non mancano anche questa sera in FA Cup contro il Leeds le difficoltà del Chelsea di Mauricio Pochettino. I Blues esultano al 90’ con il gol del 3-2 di Conor Gallagher. Tuttavia, a Stamford Bridge Enzo Fernandez e compagni sono andati in svantaggio subito, dopo 8 minuti, contro Joseph. Poi Jackson e Mudryk ribaltano il risultato. In avvio di secondo tempo, ancora Mateo Joseph pareggia 2-2. E poi, finalmente, il gol vittoria del classe 2000 inglese.

Casemiro decide Nottingham-Man Utd

Grandi difficoltà anche per lo United che contro il Nottingham Forest. La squadra di Erik ten Hag attacca per tutta la gara, non senza rischiare. Tuttavia trova il gol vittoria solo al minuto 89 di testa, su cross da calcio piazzato di Bruno Fernandes. Un successo sofferto, ma importante per lo United che in campionato è risalito ma è ancora piuttosto lontano dalla quarta posizione Champions.

De Zerbi fuori contro il Wolverhampton

Roberto De Zerbi deve fare i conti con l’eliminazione dalla FA Cup. I Seagulls non riescono a scardinare la resistenza della squadra di O’Neil in vantaggio dopo 2 soli giri di lancette. I Wolves sfruttano fino alla fine il vantaggio firmato Mario Lemina, altro ex Serie A della sfida. Il Brighton non riesce a sfruttare una superiorità territoriale netta, ma deve arrendersi alla lunga e strenua fase difensiva della squadra dei Lupi. Una eliminazione che nulla cambia nella valutazione del grande lavoro del tecnico italiano.

Tabellone dei quarti di finale completo

I quarti di finale della FA Cup sono già fissati dal tabellone della competizione. La sfida più importante sarà quella tra Liverpool e Manchester United. Reds contro Red Devils è un grande classico del calcio inglese e sarà molto affascinante vederle una contro l’altra in una sfida secca.

Un’altra grande sfida sarà quella tra Manchester City e Newcastle United. I Citizens e i Magpies si sfidano in un match tra le due proprietà mediorientali. La squadra di Guardiola cerca il secondo successo consecutivo nella Coppa Nazionale, il terzo nelle ultime 5 stagioni

Negli altri due quarti di finale, invece ci saranno le due squadre di Championship rimaste in corsa.

I Wolves incroceranno il Coventry, attualmente 9° nella seconda divisione del campionato inglese a -4 punti dai playoff. Mentre, il Chelsea, dopo il Leeds secondo in classifica in Champioship, ora se la vedrà contro il Leicester City capolista della seconda divisione inglese, allenato da Enzo Maresca.