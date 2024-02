Napoli, il futuro di Osimhen è scritto: la Premier l’aspetta, azzurri a caccia del sostituto

Una stagione difficile prima con Garcia, poi con Mazzarri, nonostante i cinque gol in tre partite con Calzona in panchina: il futuro di Victor Osimhen al Napoli sembra essere già certo dopo il rinnovo di contratto fortemente voluto da entrambe le parti.

L’obiettivo dell’attaccante nigeriano prima di un possibile trasferimento in estate è riportare gli azzurri tra le prime quattro, una posizione in classifica che garantirebbe la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea e, soprattutto, conquistare il pass per i quarti di finale di Champions League contro il Barcellona dopo l’1-1 del Maradona.

Ieri un altro indizio sul futuro del numero 9 del Napoli l’ha fornito il suo compagno di Nazionale alla Nigeria, William Troost-Ekong (ex Udinese, tra l’altro), che con un sorriso ha dichiarato: “Dove giocherà Osimhen il prossimo anno? Non posso dire niente, ma lo so…“.

Futuro di Osimhen in Premier League? L’addio al Napoli è sempre più vicino

L’addio di Osimhen sembra essere sempre più vicino, con il club del Presidente Aurelio De Laurentiis a caccia del sostituto dell’uomo mascherato. Tra i nomi con più hype in casa azzurra, ci sarebbe quello di Jonathan David, bomber canadese del Lille, neanche a farlo apposta, squadra da cui il nigeriano è stato prelevato nel 2020. Il classe 2000 ha un contratto in scadenza nel 2025 e la sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

A fine 2023 Victor Osimhen ha rinnovato il contratto con il Napoli fino al 2026, con tanto di clausola rescissoria da 130 milioni di euro, dopo essere stato tra i protagonisti della conquista dello Scudetto della scorsa stagione con 26 centri in 32 presenze.

In una recente intervista, il bomber azzurro, a inizio anno, ha sottolineato come il suo futuro sia certo e che il suo sogno sarebbe quello di giocare in Premier League, considerato dallo stesso Osimhen, uno dei campionati più grandi del mondo. Arsenal, Liverpool, Chelsea? Staremo a vedere…