Hamilton-Ferrari: spunta il ruolo di Alonso

Il mondo della Formula 1 è in fermento nel 2024, con il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari che ha scosso tutti

Dodici mesi di attesa e speculazioni avvolgono il compimento materiale di questa decisione cruciale per il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e la scuderia italiana. Sino al 2025 l’inglese e la Ferrari saranno sì promessi sposi ma di un matrimonio la cui data di celebrazione è fissata molto in là nel tempo. Un susseguirsi di retroscena e sussurri che ora, grazie alla docu-serie di Netflix ‘Drive to Survive’ e al capitolo intitolato ‘Atto di fede’, svela un aspetto intrigante e inaspettato della scelta di Hamilton.

Il documentario approfondisce il percorso del pilota britannico e mette in luce il parallelo con il suo acerrimo rivale, Fernando Alonso. Il pilota spagnolo ha compiuto un impetuoso passaggio alla Aston Martin, guadagnando successi significativi con il nuovo team. Questa decisione audace di Alonso, dopo l’esperienza con l’Alpine, ha evidentemente catturato l’attenzione e alimentato il desiderio di Hamilton di intraprendere una strada simile.

Nelle interviste rilasciate nella serie, Hamilton non ha esitato a confessare l’influenza positiva dell’audace mossa di Alonso. “Fernando ha fatto una scelta eccellente nel passare alla Aston Martin dopo l’esperienza con l’Alpine. È stato spinto da una nuova atmosfera, e vedere il suo successo in quel contesto ha stimolato anche me”, ha ammesso il campione britannico, rivelando apertamente la sua ammirazione per il coraggio e la visione del suo rivale.

Anche dalla Williams sono arrivati input che hanno spinto Hamilton a questa coraggiosa scelta

La trama si infittisce ulteriormente con l’intervento di Claire Williams, erede del leggendario Frank Williams e ex team principal dell’omonima scuderia. Nel corso della stessa puntata, Claire svela dettagli della carriera di Alonso, enfatizzando il suo spirito coraggioso e l’inizio straordinario di stagione con la Aston Martin.

“Alonso ha sempre rischiato durante la sua carriera, – afferma Claire Williams – ciò dimostra che il coraggio ha avuto la sua ricompensa. Credo che Hamilton sia stato ispirato da lui”. Confidenze che inevitabilmente vanno ad aggiungere un tocco di mistero al già avvolgente scenario di cambiamenti nel mondo delle corse automobilistiche.

Il parallelismo tra le carriere di Alonso e Hamilton, una rivalità che ha animato le piste di Formula 1 per anni, si evolve ora in un’inesplorata convergenza di destini. Entrambi i piloti, pur mantenendo la loro rivalità sportiva, sembrano aver trovato ispirazione l’uno nell’altro per compiere scelte cruciali nella loro carriera.

Questo nuovo capitolo nella storia della Formula 1 ci ricorda che dietro le rivalità spettacolari sulle piste, si celano individui che condividono la stessa sete di successo e la determinazione di superare sé stessi. L’inattesa convergenza di Hamilton e Alonso nel cercare nuovi orizzonti nella loro carriera offre uno spunto interessante per riflettere sulle dinamiche complesse e mutevoli del mondo delle corse automobilistiche.