Poker dell’Inter all’Atalanta: la squadra di Inzaghi vola a +12

Inter-Atalanta ha concluso la 21esima giornata del campionato di Serie A dopo la vittoria del Napoli per 6-1 contro il Sassuolo. 4-0 per la formazione di Simone Inzaghi che ha avuto la meglio degli orobici con due gol per tempo: ha aperto le marcature Darmian (primo gol in campionato per il laterale destro), con il raddoppio firmato da una prodezza del solito Lautaro Martinez ben assistito da Pavard.

Lo stesso capitano dell’Inter, nella ripresa, non è riuscito a mettere a segno la personale doppietta: il Toro si è fatto ipnotizzare dagli undici metri da Carnesecchi, con Dimarco che ha segnato sulla ribattuta con il piattone mancino. Rete del definitivo poker nerazzurro porta la firma di Frattesi, uscito poco dopo il gol per un problema muscolare. Un’Inter arrembante dal punto di vista offensivo che non concede nulla in difesa (15esimo clean sheet stagionale): i nerazzurri autentico rullo compressore, +12 sulla Juventus e +13 sul Milan e campionato virtualmente chiuso.

Inter-Atalanta: il tabellino della gara

INTER-ATALANTA 4-0

MARCATORI: 26′ Darmian, 45′ +2 Lautaro Martinez, 54′ Dimarco, 72′ Frattesi

INTER: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian (46′ Dumfries), Barella, Asllani, Mkhitaryan (62′ Frattesi, 73′ Klaassen), Dimarco (68′ Carlos Augusto); Arnautovic, Lautaro Martinez (68′ Sanchez). Allenatore: Inzaghi.

ATALANTA: Carnesecchi; Scalvini (57′ Hien), Djimsiti, Kolasinac (57′ Bakker); Hateboer, 13 Ederson, Pasalic, Zappacosta; Miranchuk (57′ Lookman), Koopmeiners (57′ Adopo); De Ketelaere (76′ Toure). Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Lo Cicero – Zingarelli. Quarto ufficiale: Pairetto. VAR: Di Paolo. AVAR: Marini.

Note

Spettatori: 71.422 (settore ospiti 515)

Ammoniti: Darmian (I), Ederson (A), Djimsiti (A), Hien (A), Bakker (A), Bastoni (I), Touré (A), Lookman (A).