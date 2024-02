Serie B, il Venezia vola al secondo posto: tutti i risultati

Si è chiusa la 27^ giornata di Serie B, con 3 risultati fondamentali. Dopo il pareggio di ieri del Parma, il Venezia si è imposto 2-0 sul Cittadella portandosi al 2^ posto a -5 dai ducali. Nella lotta salvezza vittoria importante della FeralpiSalò che ha espugnato 0-2 il campo dello Spezia, portandosi a -3 dalla zona playout. E’ terminato poi 2-2 lo spettacolare match tra Pisa e Modena.

Venezia-Cittadella 2-0

Al Penzo si impone 2-0 il Venezia contro il Cittadella. Gara che si sblocca già dopo 3 minuti con il gol del “vichingo” Gytkjaer. Raddoppio lagunare al 74′, la firma è quella dell’islandese Steinn Bjarkason. 3 punti fondamentali che consentono il sorpasso su Cremonese e Como in classifica.

Spezia-FeralpiSalò 0-2

Successo fondamentale per la FeralpiSalò nella sfida salvezza contro lo Spezia. Un gol per tempo a favore dei ragazzi di Zaffaroni che sbloccano la gara dopo 38 minuti con la rete di Felici. Dopo che al 14′ era stato annullato il momentaneo vantaggio ospite firmato in fuorgioco da Manzari. Nella ripresa il raddoppio è poi messo a segno da La Mantia con i “Leoni del Garda” ora a -2 proprio dallo Spezia e a – 3 dall’Ascoli.

Pisa-Modena 2-2

Termina in parità la gara dell’Arena Garibaldi tra Pisa e Modena con i ragazzi di Aquilani prima rimontati e poi in grado di rimontare il vantaggio ospite. 1-0 toscano che arriva al 42′ con la firma di Jan Mlakar. Al 48′ è poi Abiuso a riportare in parità i canarini. Svolta del match che arriva al 60′ quando Mattia Valoti viene espulso per doppia ammonizione con il Modena che al 74′ trova l’1-2 grazie a Luca Strizzolo. Al 84′ è però Canestrelli a segnare il definitivo 2-2. Modena che aggancia così il Cittadella a 36 punti al 7^ posto, Pisa ora 14^ alla pari della Sampdoria.