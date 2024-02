Berrettini-Satta, colpo di scena: decisione inaspettata davanti a tutti

La showgirl Melissa Satta ha postato sui social un’immagine che fa inevitabilmente pensare alla recente separazione dal tennista Matteo Berrettini

Matteo Berrettini spera di tornare a disputare un match ufficiale il più in fretta possibile. L’ultima gara del tennista romano risale allo scorso agosto, da quel momento in avanti ha cominciato a vivere un vero e proprio calvario. Ora l’atleta classe ’96, che il prossimo 12 aprile raggiungerà la soglia dei 28 anni di età, si sta riprendendo passo dopo passo.

Nella speranza, ovviamente, che gli infortuni non lo torturino più. Matteo sente il bisogno di tornare a sentirsi un tennista professionista a tutti gli effetti, ma per far sì che ciò accada non si può certo prescindere dalla continuità sul terreno di gioco.

A margine di una situazione di campo dimenticabile è arrivata anche la parola fine sul rapporto con Melissa Satta. Sembra comunque che i due ex innamorati abbiano mantenuto buoni rapporti, nonostante le incomprensioni in ambito amoroso.

In conferenza stampa Berrettini ha risposto prontamente alla domanda sulla showgirl di origini sarde: “Io e Melissa abbiamo grande stima l’uno per l’altra e la ringrazio per questo anno bellissimo“. Il tennista, inoltre, ha sottolineato che non apprezza soffermarsi più di tanto sulla sua vita privata, perciò non ha fornito ulteriori dettagli in merito alla separazione.

Secondo alcune indiscrezioni, la coppia sarebbe scoppiata poiché lei si aspettava maggiori certezze dal campione capitolino. E pare che la Satta, molto più in là con gli anni rispetto a Berrettini, spingesse per mettere su famiglia in tempi relativamente brevi. Uno scenario che avrebbe aumentato notevolmente il livello della pressione, spingendo entrambi a chiudere la porta.

Melissa Satta su un campo da tennis: il ‘messaggio’ per Berrettini scatena i fan

Berrettini, infatti, non se la sarebbe sentita di rendersi protagonista adesso di un passo del genere, che neanche a dirlo richiede tanta prudenza. Mentre si avvicina sempre di più il rientro in campo del tennista azzurro, la modella 38enne non ha ancora affrontato in pubblico il delicato argomento.

Sui social, però, ha lanciato un ‘messaggio’ (forse) diretto alla sua ex dolce metà, almeno questa è l’impressione guardando dall’esterno. Entrando più nello specifico, in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram Melissa ha postato uno scatto che la raffigura sulla superfice di un campo da tennis, in cui mostra la racchetta.

La showgirl è seduta con le gambe allungate e le scarpe appoggiate sulla terra rossa. A corredo le emoji di una pallina da tennis, di un sorriso e di un bicipite. Potrebbe trattarsi di una frecciata indirizzata a Berrettini, dato che la rottura è ancora abbastanza fresca. Ma non basta un indizio per fare una prova.