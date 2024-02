Dramma nel mondo del ciclismo, terribile notizia dalla Spagna: l’accaduto

Sono ore difficili in Spagna, dove tutto il mondo del ciclismo è in lutto per una tragica scomparsa. La Federazione Ciclistica della Regione di Murcia, infatti, ha annunciato la morte del giovane Juan Pujalte. Il corridore, appena 18enne, è deceduto – come si legge nel comunicato – in un incidente avvenuto durante un allenamento sulle strade della regione del sud-est della Spagna.

La squadra del ragazzo, il Valverde Team-Ricardo Fuentes, è sotto shock. Secondo quanto riportato dal alcuni media locali, a causare la morte di Juan Pujalte, sono state le numerose ferite che hanno causato danni irreversibili alla milza e ai reni, oltre ad un trauma cranico e ad un’emorragia interna.