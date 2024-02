Formula 1, GP Bahrain: si riparte! Verstappen ancora favorito, esordio positivo per Leclerc?

Tornano le grandi sfide della Formula 1. Questo weekend si correrà la prima gara stagionale: alle ore 16 italiane di sabato 2 marzo, si terrà, infatti, il Gran Premio del Bahrain.

Durante la scorsa settimana sono stati effettuati tutti i test prestagionali di rito e, come è facile immaginare, sta crescendo sempre di più l’attesa per quella che sarà l’edizione più lunga della storia del Mondiale di Formula 1.

Si correrà di sabato, eccezionalmente, per rispettare le “disposizioni” del Ramadan (anche il GP previsto in Arabia Saudita sarà anticipato). Ma cosa c’è da aspettarsi da questo emozionante debutto?

Inutile dire che, ancora una volta, sarà Max Verstappen con la sua Red Bull a partire con i favori del pronostico. Dopo aver superato ogni tipo di record nella passata stagione.

L’Olandese Volante ha voglia di continuare a stupire e a Sakhir partirà favorito.

Uno dei primi avversari che possono tenergli testa è sicuramente il compagno di scuderia Sergio Pérez, vice campione del mondo in carica: la vittoria del messicano sabato vale 12 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 10 e su Unibet 8.

È, probabilmente, sulla Ferrari e in particolare su Charles Leclerc che tante incognite sono ancora vive. Le ultime notizie hanno palesato dei miglioramenti abbastanza evidenti rispetto ai test iniziali della passata stagione e la speranza dei sostenitori del Cavallino Rampante è che si possa cominciare al meglio.

Un successo di Leclerc in Bahrain pagherebbe su Planetwin365 e Unibet 7 volte la posta mentre su Betclic è a 6,50. Una Pole Position del monegasco è quotata, invece, a 3 su Planetwin365, Unibet e Betclic.

Occhi puntati anche su Lewis Hamilton. Il 39enne britannico approderà proprio in Ferrari nel 2025 e, nell’ultima stagione in Mercedes, spera di replicare l’ottima annata passata.

Un’affermazione di Hamilton in questo weekend vale la quota di 16,00 su Planetwin365, di 19,00 per WilliamHill 19 e di 15,00 per Unibet.

Interessante anche l’ipotesi di un’affermazione nelle Prove Libere 1 da parte di Hamilton: parliamo di 16 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 15 e su WilliamHill 19. Un successo in Bahrain da parte del partner George Russell pagherebbe invece 16 volte la posta su Planetwin365; su Unibet è a 15 e su Betclic 20.