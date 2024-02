La Ferrari esce allo scoperto: Vasseur svela tutto

Conto alla rovescia quasi terminato per l’inizio del Mondiale di Formula 1. La Ferrari si presenta al via con rinnovate ambizioni. L’ultimo annuncio di Vasseur alimenta le speranze dei tifosi

Archiviate le presentazioni e i Test pre stagionali, a breve, sarà la pista a emettere gli unici verdetti che contano in Formula 1. L’attesa ormai è agli sgoccioli per il primo Gran Premio della stagione che si disputerà sabato 2 marzo sul circuito di Sakhir, in Bahrain.

Sarà la prima di 24 gare in calendario. Mai ce ne sono state così tante in un Mondiale di Formula 1. Un numero che spaventa gli appassionati. Se dovesse, infatti, ripetersi quanto visto nelle ultime due annate, il rischio è di arrivare alla 24esima con i principali verdetti già emessi da tempo sia nel Mondiale piloti che in quello costruttori.

I Test in Bahrain hanno confermato come la Red Bull sia di nuovo il team da battere. Con la vittoria dello scorso Mondiale ottenuta in largo anticipo, a Milton Keynes hanno avuto tutto il tempo necessario per allestire una monoposto ancor più performante rispetto a quella che ha monopolizzato la scorsa stagione dominata da Verstappen.

Ferrari, Vasseur ci crede: sfida lanciata alla Red Bull

Adrian Newey si è superato di nuovo nella progettazione della RB-20, vettura che presenta soluzioni aerodinamiche estreme e innovative rispetto alla concorrenza. Una monoposto in gran parte diversa da quella che ha gareggiato lo scorso anno, la nuova Red Bull, stessa strategia seguita dalla Ferrari.

Buone indicazioni per le Rosse dal Bahrain, specie sul passo gara. L’arcinoto problema del degrado gomme che tanto ha fatto penare Leclerc e Sainz lo scorso anno, sembra essere (in parte) superato e ora si attendono ulteriori conferme dal prossimo GP.

Fred Vasseur è molto fiducioso sulle possibilità della Ferrari nel prossimo Mondiale. Rispetto allo scorso anno, quando ha ereditato il progetto della SF-23 da Binotto, stavolta il team principal ha curato direttamente l’allestimento della nuova monoposto che, a suo dire, ha tutte le potenzialità per sfidare i team rivali.

“Voglio vedere lo stesso approccio con cui abbiamo chiuso la scorsa stagione – ha dichiarato Vasseur – Charles e Carlos si sono dimostrati in ottima forma e siamo determinati a ottenere un buon risultato. Non dobbiamo avere paura di osare nel compiere scelte che possano fare la differenza nelle nostre prestazioni.”

Dichiarazioni importanti quelle del team principal, certamente apprezzate dai tifosi della Ferrari. Lo scorso anno, in Bahrain, le Rosse hanno concluso il GP con il quarto posto di Sainz e il ritiro di Leclerc per problemi alla centralina. Cominciare già con un buon risultato e migliorare quanto fatto dodici mesi fa sarebbe certamente già un buon viatico in vista dei prossimi impegni.