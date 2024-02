Leclerc, l’annuncio fa malissimo: tifosi Ferrari al tappeto

Crescono i dubbi tra i tifosi della Ferrari dopo le dichiarazioni rilasciate da Charles Leclerc: l’annuncio è un colpo al cuore

Sabato 2 marzo alle ore 16 verrà dato il via al Mondiale di Formula 1 in Bahrain e c’è tanta attesa nello scoprire chi sarà il primo pilota a tagliare il traguardo del circuito di Sakhir.

I test effettuati nel corso dell’ultima settimana hanno fatto capire anche quest’anno la Red Bull appaia la chiara favorita per vincere il titolo, ma la Ferrari (che ha lanciato segnali positivi) non vorrà essere da meno ed in Bahrain cercherà di essere la prima sorpresa della stagione.

Nonostante ci sia tanto entusiasmo attorno alla nuova auto, a smorzare i tifosi ci ha pensato proprio Charles Leclerc che ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno lasciato tutti sgomenti. Il pilota monegasco, pur essendo soddisfatto della sua nuova auto, ha voluto invitare l’ambiente alla calma, affermando come non è detto che quest’anno si vinceranno molte gare, motivando poi questa risposta.

Ferrari, clamoroso Leclerc: l’annuncio del monegasco gela i tifosi

La Ferrariè da tanto, troppo tempo che non riesce più ad imporsi in un Mondiale di Formula 1 che, negli ultimi anni, è stato monopolizzato dalla Red Bull e da Verstappen. Anche quest’anno, il team anglo-austriaco è il chiaro favorito ed anche Charles Leclerc ne è cosciente, pur avendo obiettivi ambiziosi.

Il pilota monegasco sa che la Red Bull è ancora un passo avanti, ma è rimasto soddisfatto delle prime prestazioni offerte dall’auto durante i test effettuati settimana scorsa. Tuttavia, nonostante il tanto entusiasmo attorno alla Ferrari, è stato proprio Leclerc a gelare i tifosi, sottolineando come quest’anno non è detto che si vinceranno molte gare.

Leclerc ha fatto sapere come, rispetto alla passata stagione, la macchina non risenta della presenza vento, cosa che lo scorso anno lo fece penare, ma ciò non vuol dire che ora si sia alla pari con la Red Bull: “L’anno scorso abbiamo faticato molto per essere costanti perché la macchina si muoveva un po’ ovunque ogni volta che c’era vento. Ma questo non significa necessariamente, soprattutto in qualifica, che grazie a questo vinceremo molto. E questo non significa nulla rispetto alla Red Bull”.

Parole riportate da ‘RaceFans.net’, che hanno letteralmente gelato i tifosi della Ferrari che non si aspettavano dichiarazioni simili da parte del pilota monegasco che dal 2025 correrà assieme a Lewis Hamilton per vincere il titolo. La speranza di tutti è che le parole di Leclerc siano semplicemente un modo per mettere pressione alla Red Bull e che la Ferrari possa essere la vera sorpresa di questo Mondiale già a partire da sabato prossimo.