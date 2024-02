NBA, LeBron James furioso: mazzata senza precedenti

LeBron James è uno dei più grandi fuoriclasse della storia del basket. Il cestista deve fare i conti suo malgrado con una brutta notizia

La NBA è la lega di basket americana ed è considerata la più importante al mondo. Diversi campioni di nazionalità di tutto il pianeta si sfidano all’insegna dello spettacolo, prima nella Regular Season e poi durante i Playoff.

Nel basket come nel calcio e negli altri sport c’è il consueto quesito relativo a chi sia il GOAT, ovvero chi sia il più grande di tutti i tempi. Fino a qualche anno fa tutti nel basket avrebbero parlato di Michael Jordan come del vero Goat nel mondo della palla a spicchi, ma negli ultimi anni la storia ha dovuto fare i conti con LeBron James, attuale stella dei Los Angeles Lakers, ma in passato passato campione dei Cleveland Cavaliers e Miami Heat.

LeBron ancora ora – alla soglia dei 40 anni (li compirà a Dicembre) – realizza record su record, ma è ormai verso la fine della sua straordinaria carriera. Il campione di Akron ha vinto praticamente tutto, ma ora deve fare i conti con la realtà: uno dei suoi più grandi sogni rischia di non avverarsi, i rumors sono sempre più concreti.

LeBron James, brutte notizie per Bronny

La stella dei Lakers avrebbe il desiderio di giocare la sua ultima stagione in squadra – o anche nello stesso campionato – con suo figlio Bronny, attualmente impegnato nel basket universitario con gli USC Trojans. Il rendimento del noto figlio d’arte – che la scorsa estate è stato colpito da un arresto cardiaco e ha fatto vivere attimi di terrore alla famiglia James – ha deluso le aspettative.

Basti pensare che, in 20 match disputati, Bronny James ha una media da 5.5 punti, 2.8 rimbalzi e 2.5 assist. Numeri sconfortanti e che hanno portato Bronny a uscire fuori dal Mock Draft di ESPN, il principale sito che effettua previsioni su quale sarà il prossimo DRAFT NBA. Una vera e propria doccia fredda con il giovane Bronny che è ora candidato a partecipare direttamente al Draft del 2025 e non quello del prossimo anno. Lo stesso LeBron è intervenuto sulla vicenda.

Quando parliamo di campioni di questo calibro è scontato che ci siano grandi aspettative anche sui propri figli, nel calcio lo abbiamo visto con figli d’arte come i figli di Maldini e Totti e in America ci sono milioni di occhi puntati sul figlio di LeBron. Il campione dei Los Angeles tiene molto alla propria famiglia e soprattutto dopo il dramma sfiorato in passato ha cercato di smorzare i toni sul proprio ragazzo:

“Per favore, lasciate che il ragazzo sia un ragazzo e si goda l’ultimo anno al college”. Poi un evidentemente infastidito LeBron ha proseguito: “E a tutti gli altri ragazzi, tenete la testa bassa e lavorate. Questi Mock Draft non contano nulla, conta solo il lavoro”.