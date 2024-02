Schumacher, le parole che scuotono il mondo della F1

Novità importanti in arrivo secondo la famiglia Schumacher: l’ultima dichiarazione ha lasciato tutti senza parole

Primo weekend di marzo con il botto per gli amanti dei motori, a partire dal 2 del mese tornerà infatti protagonista la Formula 1. Motori già caldi per i piloti che si augurano di soffiare il primo posto al campionissimo Max Verstappen, pilota della Red Bull che negli ultimi anni ha dimostrato di non avere rivali. Attenzione, però, perché quest’anno sarà molto importante per diverse questioni, alcune di questi riguarderanno tra le altre anche la famiglia Schumacher.

Famiglia di piloti che ha visto in Micheal uno dei più grandi di sempre di questo sport: buone notizie per il sette volte campione del mondo che a quanto pare sembra in leggera ripresa dopo l’incidente sugli sci capitatogli sulle montagne della Svizzera ormai dieci anni fa. Intorno all’ex Ferrari da quel maledetto 2013 aleggia il mistero, con i tifosi che sognano di rivederlo. Intanto di Schumacher attivi in questi giorni ce ne sono altri due: il fratello Ralf e il figlio Mick.

Due nomi noti nel mondo del motorsport che non sono però riusciti ad ottenere gli stessi successi di Michael. Di recente, tuttavia, ad essere tornato protagonista è stato il fratello Ralf che ha deciso di rompere il silenzio circa una questione abbastanza spinosa. Da settimane non parla d’altro e dopo le recente dichiarazioni sembra tutto più chiaro.

Ralf Schumacher confessa: Formula 1 in tilt

Ralf Schumacher ha detto basta con la Formula 1 nel 2007 ma non ha subito abbandonato i motori, cambio di pista per lui che dopo l’addio ha debuttato in Mercedes e lo ha fatto nei circuiti DTM (Deutsche Tourenwagen Masters). Questo gli ha permesso di stringere un certo legame con la scuderia tedesca al punto che ha da poco deciso di vuotare il sacco circa il futuro sostituto di Lewis Hamilton: sono arrivate importanti novità per quanto riguarda il nome di Sebastian Vettel.

Niente più Mercedes per Hamilton che a partire dal prossimo anno sarà un nuovo pilota Ferrari. Posto vacante dunque per i tedeschi che, secondo il fratello d’arte, sarà occupato con buone probabilità proprio da Vettel. A parlare del futuro della F1 è stato lo stesso Schumacher ai microfoni di ‘Sky Deutschland’. Le recenti indiscrezioni continuano così a prendere piede, la rivelazione sarebbe arrivata direttamente dal trentaseienne pilota attualmente senza scuderia.

Ritiro dalle scene sì, ma solo temporaneo per il pilota che ha deciso di dire basta nel 2022 dopo l’esperienza a bordo dell’Aston Martina. “Ho sentito dire che ha voglia di tornare” ha rivelato il collega Schumacher che ha lanciato una vera e propria bomba. Secondo gli esperti, potrebbe quindi essere Vettel a sostituire Hamilton.