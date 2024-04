Mazzata Marcell Jacobs per le Olimpiadi 2024, tifosi senza pace

Tremenda mazzata per Marcell Jacobs in vista delle Olimpiadi del 2024 che si svolgeranno a Parigi: i tifosi sono senza parole

All’inizio delle Olimpiadi di Parigi manca sempre meno e i tifosi di tutto il mondo non vedono l’ora di guardare atleti da ogni dove sfidarsi per conquistare l’oro olimpico e dare lustro al proprio paese.

Uno dei protagonisti delle prossime Olimpiadi dovrebbe essere Marcell Jacobs, il velocista che a Tokyo ha fatto sognare tutta Italia conquistando l’oro olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri. L’azzurro, dopo aver superato varie problematiche che gli hanno impedito di essere al top in questi primi mesi del 2024, è pronto a tornare in pista il prossimo 15 maggio in quel Rieti dove inizierà la preparazione per gli Europei di Roma che si svolgeranno a giugno.

Jacobs ha tanta voglia di difendere l’oro olimpico conquistato ed ha a disposizione 100 giorni o poco più per rimettersi in forma prima di poter partire per la Francia dove vorrebbe regalare nuove emozioni ai tifosi azzurri. Tuttavia, il condizionale è d’obbligo in questo caso poiché ad oggi non c’è certezza sulla sua presenza alle Olimpiadi e ciò potrebbe essere un colpo durissimo tanto per lui quanto per i tifosi

Clamoroso Marcell Jacobs: il velocista può saltare le Olimpiadi

Pur di ritrovare la forma migliore, Marcell Jacobs le ha provate e sta provando di tutto. Il velocista azzurro si è preso una lunga pausa, anche a causa di alcuni problemi fisici, dopodiché ha deciso di cambiare allenatore ed addirittura ha lasciato l’Italia per andare ad allenarsi in Florida quasi come a volersi isolare per cercare non solo di ritrovare la condizione, ma anche di ritrovare se stesso.

Dall’oro olimpico conquistato a Tokyo sono passati quasi mille giorni ed ora Jacobs ha messo nel mirino le Olimpiadi di Parigi per provare a difendere quanto conquistato in Giappone. Tuttavia, in maniera del tutto paradossale, la partecipazione di Jacobs alle Olimpiadi non è affatto scontata ed il velocista azzurro potrebbe anche clamorosamente saltarle.

Molto dipenderà soprattutto dalle condizioni fisiche del fenomeno azzurro che il prossimo 15 maggio tornerà a gareggiare in quel di Rieti, mentre a giugno sarà impegnato negli Europei di Roma che saranno decisivi per capire il suo stato di forma. Il velocista azzurro sa di non avere le certezze di poter volare in Francia e difendere l’oro conquistato a Tokyo, ma farà di tutto per esserci e far sognare i tifosi.

Tifosi che, però, sono rimasti scioccati dalla notizia di un possibile forfait da parte di Jacobs in vista delle Olimpiadi e si augurano di ricevere presto buone nuove da parte dello stesso velocista azzurro. Quando si parla di Jacobs, negli occhi di tutti c’è ancora quella incredibile ed emozionante giornata di Tokyo dove il velocista fece piangere dalla gioia chiunque ed i tifosi sperano di poterlo fare ancora una volta anche su suolo francese.