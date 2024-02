Serie A, lotta salvezza: un weekend decisivo

Quella che incomincerà domani sera sarà una giornata fondamentale nella lotta salvezza. Si affronteranno infatti le ultime 8 della graduatoria in 4 match cruciali per la loro sopravvivenza.

Udinese-Salernitana

Sabato, ore 15, al Bluenergy Stadium, il primo dei 4 match vedrà affrontarsi i ragazzi di Cioffi e quelli di Liverani che dal suo arrivo a Salerno ha perso in due occasioni su 2, subendo 6 gol e segnandone 0. La trasferta di Udine sa di ultima spiaggia per i campani, mentre per i bianconeri, dopo la sconfitta esterna di Genova è fondamentale tornare a fare punti, con il diciottesimo posto che dista ora solo 3 lunghezze.

Hellas Verona-Sassuolo

Domenica ore 12.30 al Bentegodi di Verona si sfideranno l’Hellas reduce dal ko di Bologna e un Sassuolo mai così in crisi da 10 anni a questa parte. I neroverdi dopo l’1-6 subito contro il Napoli hanno messo in discussione anche Bigica, ma le risposte sono state negative. Dall’altra parte, Baroni, non è mai stato realmente in discussione e anche lo stravolgimento delle rosa a gennaio non sembra essere stato un problema. La classifica vede però gli scaligeri a soli 20 punti in classifica, fondamentale quindi tornare al successo per scalare la graduatoria, allontanandosi dalle ultime posizioni.

Empoli-Cagliari

Programma salvezza che continua al Castellani, alle ore 15.00 dove l’Empoli di Nicola, reduce da 6 risultati utili consecutivi, 3 vittorie e 3 pareggi, affronta un Cagliari che dopo 4 sconfitte consecutive è tornato a fare punti con due pareggi contro Udinese e Napoli. L’1-1, arrivato contro gli azzurri, potrebbe rappresentare una scossa per Luvumbo e compagni che hanno bisogno di tornare a vincere per provare ad uscire dalla zona retrocessione.

Frosinone-Lecce

Sempre alle 15 si sfideranno al Benito Stirpe, Frosinone e Lecce. I ciociari, arrivano dalla pesante beffa finale contro la Juventus. L’undici di Di Francesco ha subito il 3-2 allo scadere, lasciando così per strada ancora una volta punti importanti, con la zona retrocessione che dista ora solo 3 lunghezze. Il Lecce ha ottenuto 4 punti nelle prime 8 gare del 2024, pareggiando contro il Cagliari e vincendo contro la Fiorentina nel recupero, i salentini arrivano però da 3 sconfitte di fila senza segnare e in generale il bilancio in questo nuovo anno è di gran lunga negativo. Ecco perché seppur i ragazzi di D’Aversa abbiano fatto un 2023 di livello non possono ora permettersi di continuare con questo trend negativo.