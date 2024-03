Formula Uno, Gp del Bahrain: beffa per Leclerc. Pole Verstappen

Tutto pronto per l’apertura della stagione di Formula Uno, con il Gp del Bahrain che sarà in programma domani. Poco fa si sono concluse le qualifiche, con Max Verstappen che si è preso la prima pole della stagione, la numero 33 in carriera. Beffa per Charles Leclerc, che dopo il tempo migliore nella Q2 deve accontentarsi della seconda posizione. Ecco la top 10 completa: Verstappen, Leclerc, Russell, Sainz, Perez, Alonso, Norris, Piastri, Hamilton, Hulkenberg. Ottima prova del pilota Ferrari, soprattutto in una Q2 dominata per lunghi tratti. Il pilota olandese, nonostante il caos scatenato all’interno della Red Bull dal caso Horner, ha dimostrato di essere nuovamente l’uomo da battere in questa stagione di Formula Uno.