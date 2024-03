Protesta a Pescara: due manichini raffiguranti il presidente biancazzurro, Daniele Sebastiani e il direttore sportivo, Daniele Delli Carri, sono stati appesi nei pressi dello stadio Adriatico. Contestazione shock dei tifosi per l’annata in Serie C che vede il Pescara al sesto posto nel Girone B con la prima posizione occupata dal Cesena distante ben 27 punti.