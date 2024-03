Roma, De Rossi: “Tutti a disposizione a parte Karsdorp. Dybala…”

L’allenatore della Roma, Daniele De Rossi, direttamente dalla sala stampa di Trigoria, in conferenza stampa, ha presentato il match di domani contro il Monza. Diversi i temi affrontati dopo la vittoria contro il Torino targata Dybala. “Stanno tutti bene a parte Rick Karsdorp per un fastidio al ginocchio. Nulla di grave…”

“Dybala sta bene. Non so quante volte abbia fatto 110 minuti e poi novanta subito dopo. Dobbiamo essere contenti. E’ felice, la condizione psicofisica è buona, quando fai tripletta anche qualche acciacco lo senti bene”.

Conferenza stampa De Rossi pre Monza: aria diversa a Roma

“Paulo ha segnato su rigore, da fuori area e con un inserimento: non c’è niente di tattico che lo limiti o lo esalti. Può succedere anche giocando con un 5-5-0. Lukaku? La sua condizione è da stella, che corre e lotta sempre. Questo rende felice tutti, è un calciatore che tutti vorrebbero. Non vedo musi lunghi, è il loro lavoro. Romelu da questo punto di vista è il giocatore perfetto”.

Aria diversa? “I risultati ci danno una mano, noi siamo un po’ a parte da quanto succede negli uffici. Io mi devo interfacciare per il mio ruolo e tutti sono a disposizone 24 ore su 24. So che ci saranno cambiamenti, ma devo concentrarmi sul lavoro. I risultati ci mettono in una situazione migliori, per il resto non ho voce in capitolo. L’atmosfera mi sembra positiva, non vedo che sta succedendo qualcosa di particolare”.