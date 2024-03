Schumacher, l’ultimo annuncio scuote il mondo della Formula 1

Le parole di Schumacher arrivano come un fulmine a ciel sereno, ecco la rivelazione che ha lasciato di stucco la Formula 1

Siamo ormai arrivati alla vigilia del Mondiale 2024 di Formula 1 e l’attenzione degli appassionati è tutta rivolta all’International Circuit di Sakhir, dove questo weekend andrà in scena il Gran Premio del Bahrain. All’interno del paddock, però, continuano a tenere banco le vicende legate al trasferimento di Lewis Hamilton alla Ferrari, con la Mercedes alla ricerca di un pilota da affiancare a George Russell a partire dal 2025.

Secondo quanto si vocifera da qualche settimana a questa parte, il team principal delle Frecce d’Argento, Toto Wolff, avrebbe stilato una lunga lista di candidati per il sedile attualmente occupato dal britannico. I nomi che girano sono i più disparati: c’è chi sostiene che la Mercedes punterà su un giovane outsider come Mick Schumacher o Kimi Antonelli, e c’è chi invece sostiene che la squadra tedesca preferirà investire su un pilota di grande esperienza. Nel secondo caso, si è parlato di Fernando Alonso, Carlos Sainz e Valtteri Bottas, ma anche di un’ipotesi piuttosto suggestiva.

Mercedes, un campione del mondo per il dopo-Hamilton? L’indiscrezione

Ci riferiamo a quell’ipotesi che vorrebbe Sebastian Vettel pronto a rimettersi in gioco per una nuova esperienza in Formula 1 proprio alla guida della Mercedes. A caldeggiare tale scenario diverse testate autorevoli, convinte che il quattro volte campione del mondo abbia già iniziato a sentire il richiamo della pista dopo essersi ritirato alla fine del 2022. E non soltanto i media sostengono tale teoria.

Tra coloro che ritengono Vettel uno dei principali candidati alla sostituzione di Hamilton in Mercedes c’è ad esempio Ralf Schumacher, ex alfiere del Circus ed attuale commentatore televisivo. Secondo il noto fratello d’arte, l’approdo del 36enne di Heppenheim a Brackley sarebbe tutt’altro che una fantasiosa suggestione. “Ho sentito che Sebastian vuole tornare a guidare una vettura“, ha affermato l’ex Williams, Toyota e Jordan ai microfoni di ‘Sky Deutschland’.

Durante il suo intervento all’emittente televisiva, Schumacher ha inoltre sottolineato che quello in questione potrebbe rivelarsi un affare vincente anche sotto l’aspetto commerciale: mettere un pilota tedesco su una monoposto tedesca, infatti, sarebbe una mossa che potenzialmente potrebbe valere alla Mercedes una folta schiera di seguaci “crucchi”. Vedremo se nei prossimi giorni arriveranno eventuali smentite o conferme riguardo tale ipotesi di mercato.