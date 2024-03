Sergio Rico, ecco la notizia più bella: è ufficiale

Arriva la tanto attesa notizia riguardo Sergio Rico: il portiere fa felici i suoi tifosi, ora è ufficiale

Per Sergio Rico gli ultimi mesi sono stati di certo i più difficili della sua vita che, lo scorso 28 maggio, ha rischiato tragicamente di finire dopo una brutta caduta da cavallo mentre era in vacanza in Spagna.

A seguito di quella caduta, infatti, il portiere finì in coma per 26 giorni e dovette restare a lungo in terapia intensiva, rimanendo poi sotto controllo in ospedale per ben tre mesi. Per fortuna, Sergio Rico si è poi risvegliato ed ha iniziato il suo difficile percorso di riabilitazione, affrontando tutte le complicazioni del caso a testa alta, senza mai arrendersi.

Oltre alla sua famiglia e ai suoi amici, anche tutti i tifosi, sia del Paris Saint-Germain che non, hanno voluto mostrare la loro vicinanza a Sergio Rico che ha lottato anche per loro, pur perdendo ben 20 chili come rivelò lo scorso dicembre. Adesso, le cose sembrano andare decisamente meglio per il giocatore spagnolo e nelle ultime ore è arrivata una bellissima notizia che farà felici tutti.

Sergio Rico vicino al ritorno in campo: arriva il via libera dei medici

Secondo quanto riportato dal ‘The Ahtletic’, Sergio Rico potrebbe presto tornare in campo. Gli ultimi test medici effettuati dal portiere spagnolo – riporta il tabloid inglese – hanno dato risultati positivi ed il suo ritorno sul terreno di gioco appare sempre più vicino con il passare dei giorni.

Pur non potendo ancora giocare una partita, Sergio Rico potrà quantomeno tornare ad allenarsi e si attende solamente il via libera dei medici che potrebbe arrivare molto presto. Una notizia grandiosa che fa felici non solo i tifosi del Paris Saint-Germain, ma anche di tutti gli appassionati di questo sport, rimasti sconvolti dopo il terribile incidente avuto a maggio dal portiere.

Notizia che fa ovviamente felice anche Sergio Rico che fin dal suo risveglio non aveva mai rinunciato a voler ritornare in campo ed anche i medici gli hanno fatto coraggio nel momento più difficile. Durante l’intervista concessa a ‘CANAL+ Foot’, il portiere spagnolo ha sottolineato come la voglia di tornare a giocare gli sia rimasta proprio dopo un confronto con un medico che gli aveva detto come per lui fosse possibile il rientro in campo.

Dopo mesi difficili, Sergio Rico può dunque tornare a sorridere e a contare i giorni che lo separano per poter tornare ad allenarsi con i suoi compagni. Il Paris Saint-Germain non lo ha mai abbandonato e da Parigi non vedono l’ora di riabbracciare il loro secondo portiere.