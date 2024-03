Ultim’ora Ferrari, c’è l’annuncio: scatta l’allarme

Nella danza avvincente della Formula 1, le parole pronunciate da chi ha vissuto l’epopea delle corse in prima persona rappresentano un parere importante. Annuncio sulla Ferrari

Nel coinvolgente susseguirsi di supposizioni e ipotesi che connota il periodo antecedente l’inizio del campionato mondiale di Formula 1, le dichiarazioni provenienti da coloro che hanno vissuto in prima persona le sfide della pista rappresentano un prezioso indizio agli occhi degli appassionati e degli osservatori del mondo delle corse automobilistiche.

L’autenticità e l’autorevolezza di tali testimonianze emergono in modo netto soprattutto se come in questo caso provengono da individui che hanno solcato i corridoi di Maranello.

Luigi Mazzola, ex ingegnere del Cavallino Rampante, ha sollevato il sipario sulla sua visione della monoposto SF-24, presentata nei recenti test in Bahrain. Con una carriera che ha permeato le viscere di Maranello per due decenni, Mazzola è diventato una figura rispettata, tanto da meritarsi uno spazio privilegiato come analista su Sky Italia.

L’ex ferrarista, attraverso il suo canale Instagram, ha condiviso la sua esperienza visiva e tecnica, sottolineando come la Ferrari abbia intrapreso un percorso di eccellenza durante i test. La SF-24, secondo l’ingegnere, ha subito una progressiva messa a punto, dimostrando un carattere guidabile che è andato a migliorare nei tre giorni di test.

Fiducia generale ma un aspetto su cui prestare particolare attenzione: annuncio Ferrari

“Penso che la Ferrari abbia fatto un ottimo test. Mi è piaciuto come l’hanno impostato e come hanno portato avanti il programma. Non ho visto una Ferrari subito perfetta all’inizio, ma hanno subito iniziato a mettere a posto le cose”, ha affermato Mazzola.

L’analista ha particolarmente apprezzato la guidabilità della vettura, la sua velocità in rettilineo e la stabilità dimostrata sul tracciato del Bahrain. Tuttavia, Mazzola non è mancato di sottolineare che, nonostante la piacevolezza nella guida, ci sono ancora aspetti da migliorare, concentrandosi in particolare sulla gestione del posteriore della vettura.

Mazzola ha quindi detto: “Ho visto una macchina che coincide con le dichiarazioni rilasciate da Leclerc e Sainz. La vettura è guidabile, ha dimostrato di essere un po’ sovrasterzante, un po’ puntata sull’anteriore. Ma questo nervosismo non ha però generato chissà quali traversoni, segno che era una macchina comunque prevedibile. La vettura è andata a migliorare nei tre giorni, hanno fatto simulazione qualifica e gara, sia di giorno che di se”.

C’è però un dato che fa scattare l’allarme: “Leclerc ha detto che è piacevole da guidare e ha dato un buon feeling, però c’è ancora qualcosa da migliorare, qualcosa che deve essere ancora messo a posto. Penso al questo posteriore un po’ ballerino”.

Il resoconto di Mazzola rimane comunque tutto sommato intriso di fiducia nei confronti della squadra di Maranello, riconoscendo al contempo una serie di elementi positivi che fanno ben sperare per la stagione in arrivo.