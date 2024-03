Ultim’ora Sainz, futuro deciso: annuncio ufficiale

Il futuro di Carlos Sainz trova una svolta. L’ultimo annuncio fa chiarezza sul destino del pilota dopo quest’ultima stagione in Ferrari

Lo spagnolo Carlos Sainz rimarrà per tutto il 2024 la seconda guida della Ferrari, poi al suo posto arriverà un assoluto campione come Lewis Hamilton. Le opzioni per il futuro ora sono tutte da valutare: il numero 55 della Rossa vorrà mettersi in mostra partendo dal Gp del Bahrain.

La stagione motoristica prenderà il via con il primo Gran Premio di Sakhir sabato, una tappa da non perdere per tutti gli appassionati. I tifosi italiani valuteranno i progressi della Rossa: la nuova SF-24 è una vettura che ha avuto tante modifiche rispetto al passato, e toccherà a Leclerc e Sainz valorizzarla al massimo.

Carlos Sainz sarà maggiormente osservato: il pilota iberico sa già di dover cambiare scuderia. Può vantarsi comunque di aver vinto l’unico Gp della scorsa stagione, che non sia finito nelle mani della Red Bull. È un pilota che ha talento ma ha bisogno di avere al suo fianco una scuderia che possa valorizzarlo al massimo. L’annuncio all’interno di un nuovo team fa davvero discutere.

Sainz in un’altra big, tutta la verità

Lo spagnolo valuta diverse opzioni per il 2025, ha dichiarato nei giorni scorsi come vorrebbe ripartire da un team in grado di farlo lottare per il titolo mondiale. Sainz è ambizioso e l’abbinamento automatico per molti appassionati era proprio quello di collocarlo in quota Red Bull. Su quest’opzione, però, è arrivato l’annuncio di Helmut Marko, che ha fatto chiarezza su quanto sia avvenuto.

L’esperto consigliere della scuderia campione del mondo ha svelato come ci siano stati contatti con l’ex ferrarista, ma non è arrivato nessun accordo. Anzi, Marko ha praticamente scartato Sainz dalle opzioni per il prossimo futuro: non sarà lo spagnolo a sostituire Sergio Perez. Ai microfoni di ‘Klein Zeitung’ arriva l’ammissione di quanto successo: “Lo spagnolo vuole decidere prima di noi, la Red Bull invece attenderà almeno metà stagione, se non oltre. Di sicuro la scuderia deciderà sul futuro dopo la pausa estiva”.

Helmut Marko ha ammesso come il destino di Perez sarà valutato proprio osservando l’andamento della prima parte della stagione. Il pilota messicano ha deluso le aspettative e Verstappen spesso ha fatto intendere come, al suo fianco, preferirebbe un compagno più giovane o comunque in grado di dare qualcosa in più alla Red Bull. Sainz non sarà nella lista dei candidati, lo spagnolo valuterà il futuro come eventuale sostituto di Hamilton alla Mercedes, altrimenti pondererà le possibilità per rientrare in pista poi con l’Audi nel 2026.