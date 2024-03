Valentino Rossi, arriva un doloroso annuncio: la ‘colpa’ è di Marquez

Valentino Rossi e Marc Marquez sempre alle prese con la loro storica rivalità, anche ora che non sono più duellanti in pista

Valentino Rossi è stato tirato in ballo proprio a proposito di Marc Marquez e delle sue ambizioni future. L’unico scopo dello spagnolo è quello di tornare vincente per poter battere il record dei nove titoli mondiali vinti dal #46.

Il grande interesse per la stagione di MotoGP che sta per cominciare è ovviamente vedere Marc Marquez alle prese con la sua nuova esperienza in Ducati. Senza nulla togliere alla lotta tra Bagnaia e Martin dello scorso campionato, un fenomeno come il #93 è in grado di catalizzare l’interesse di tutti. Lo spagnolo ha scelto di passare nel Team Gresini per non dover aspettare la resurrezione tecnica della Honda, che ancora una volta tardava ad arrivare.

Una scelta coraggiosa e per alcuni versi criticata dagli altri piloti Ducati, che ora si ritrovano un avversario davvero scomodo proprio in casa. I test in Malesia e Qatar hanno mostrato un Marquez già piuttosto in confidenza con la GP23 ma non ancora in grado di spingere a fondo per stare con i migliori. Eppure c’è chi resta convinto che alla fine, grazie a questa scelta professionale, riuscirà a superare il record dei nove titoli mondiali vinti da Valentino Rossi.

MotoGP, Marc Marquez vuole scavalcare Valentino Rossi: l’opinione di Pol Espargaro

Intervistato nei giorni scorsi da ‘Marca’, Pol Espargaro, ex pilota MotoGP e da quest’anno collaudatore per KTM, ha espresso tutta la sua fiducia nella scelta di Marquez di passare in Ducati.

“Penso sia possibile vedere Marquez campione del mondo nel 2024. Dipenderà da come andrà nelle prime gare e da cosa faranno i suoi avversari”. Insomma un bell’attestato di stima verso l’illustre connazionale che secondo Pol può puntare a scavalcare il record di Valentino Rossi.

“Ha l’ambizione di continuare a vincere, vuole superare Valentino Rossi nel numero di titoli e la scelta della Ducati va in questa direzione”. Per quanto riguarda la bagarre per il campionato Espargaro vede un duello interno alla casa di Borgo Panigale: “Ci sono Marquez e Bagnaia e attenzione a Bastianini. Ovviamente devo includere anche Martin, occhio però a Aleix Espargaro e Brad Binder”. Insomma una bella lotta allargata che potrebbe premiare lo spettacolo e l’interesse nei confronti della MotoGP. Già da Losail ne sapremo sicuramente di più.