Valentino Rossi trema, così Marquez può sconvolgere la MotoGP

Marc Marquez pronto a scrivere un nuovo capitolo per la MotoGP, questo però preoccupa molto Valentino Rossi: ecco come mai

Il campione spagnolo Marc Marquez sta per iniziare il suo dodicesimo anno in MotoGP, ma lo farà con una moto per lui inedita. Come tutti sanno infatti, l’iberico stavolta correrà in sella ad una Desmosedici, quella del team satellite della Ducati, Gresini Racing.

Dopo tanti anni di Honda quindi, lo spagnolo ha deciso di cercare nuovi stimoli altrove. Secondo alcuni però, non sarà così facile il cambio di moto per il pilota, ma non tutti la pensano allo stesso modo.

Qualcuno anzi, è andato a scomodare persino un ex rivale storico del classe ’94 che ormai si è ritirato da un bel po’ di tempo. Si tratta, neanche a dirlo, di Valentino Rossi. Il pesarese ormai si diverte con altri sport pensando alla famiglia ed alla vita manageriale ma è inevitabile che quando si parla di MotoGP, in qualche modo il suo nome venga sempre fuori. E così è stato in una delle ultime discussioni legate proprio al Motorsport.

Valentino Rossi trema: tutta colpa di Marquez

C’è anzi di più, stavolta proprio l’ex centauro italiano sarebbe interessato in prima persona alle performance di Marc Marquez, anche se non dovrà più combattere gomito a gomito con lo spagnolo.

Parola di Pol Espargaro, connazionale di Marquez e nel 2024 collaudatore del team Tech 3. L’ormai ex pilota ha ammesso in un’intervista a Marca che non si trova poi così male nei panni di collaudatore e di nuovo commentatore tecnico di DAZN Spagna.

Così, tra una cosa e l’altra, il trentaduenne di Granollers si lascia andare anche a qualche pronostico ed è qui che inizia a preoccuparsi Valentino Rossi. Lo spagnolo infatti è apparso entusiasta al momento di commentare l’arrivo di Marquez nella famiglia Ducati: “Nel mondo dello sport gli anni passano molto velocemente, soprattutto nel motociclismo, dove i piloti arrivano alla classe regina molto giovani. Il livello si alza velocemente, quindi si potrebbe dire che aveva solo un anno di contratto da chiudere”.

Marquez quindi avrebbe scelto la scuderia italiana solo perché altrimenti sarebbe comunque andato via a breve dalla Honda? Non è così, i piani dello spagnolo vengono svelati proprio da Espargaro.

“Nello sport d’élite un anno può essere lunghissimo, mentalmente e tecnicamente. – spiega il catalano -. Ti devi riadattare e reinventare ogni anno. Io capisco che ha l’ambizione di continuare a vincere, vuole conquistare un altro Mondiale. Vuole superare il numero di titoli di Valentino Rossi, ma questo può farlo solo con una Ducati”