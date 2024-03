Camila Giorgi, reazione da urlo: il video fa sognare i tifosi

La 32enne tennista marchigiana, Camila Giorgi, non ha iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno, ma la voglia di tornare ai vertici è quella di sempre

C’è chi ha vissuto un 2023 da sogno – e che ha proseguito nelle sue imprese anche nel 2024, risultando perfino imbattuto – e c’è chi è scivolato oltre la 100esima posizione del rispettivo ranking. C’è chi ha vinto il primo Masters 1000 della propria carriera, entrando nella ristrettissima cerchia delle 10 tenniste italiane migliori di sempre, e chi ha deluso le attese, tra forfait, ritiri e sconfitte inaspettate. Il confronto tra i percorsi di Jannik Sinner e Jasmine Paolini da una parte, e quelli di Matteo Berrettini e Camila Giorgi dall’altra, è davvero impietoso.

Curioso come l’atleta romano e la tennista di Macerata abbiano condiviso non solo il parallelo crollo in classifica, ma anche il numero degli infortuni, con la sorte che è comunque stata più benevola nei confronti di Camila, la quale ha saltato un numero inferiore di tornei rispetto al collega.

I due, entrambi ‘on fire’ nel 2021 (anno in cui Matteo raggiunse la finale di Wimbledon e la marchigiana conquistò il suo primo ed unico Masters 1000 in carriera), vivono da mesi un periodo di grandi difficoltà. Spesso criticati per una presunta distrazione dagli impegni agonistici derivanti dalla loro massiccia presenza sui social, Berrettini e Giorgi sono chiamati al riscatto.

Se Matteo ha dovuto assistere all’incredibile ascesa di Jannik Sinner, che lo ha perfino superato nel numero dei followers, la bella marchigiana ha recentemente fatto i conti con l’impresa di Jasmine Paolini, entrata tra le prime 15 giocatrici del mondo: un traguardo mai raggiunto da Camila. Che però si sta impegnando a fondo per scalare la classifica WTA.

Camila Giorgi non ci sta: il video della riscossa

Protagonista di un 2024 che l’ha vista, con l’eccezione del torneo di Brisbane, uscire sempre al primo turno – l’ultima volta a Linz, in Austria, lo scorso 30 gennaio – Camila ha deciso di reagire. Certamente le straordinarie performance della piccola terribile Jasmine hanno funto da stimolo per riprendersi la scena. Per dimostrare che lei, Camila Giorgi, può ancora dire la sua.

Già arrivata sul suolo americano per il prestigioso Masters 1000 di Indian Wells – un torneo vinto da Flavia Pennetta nel 2014 – la marchigiana ha lasciato per un momento da parte shooting e video ammiccanti, che tra l’altro mai mancano sul suo profilo – per dedicarsi al duro lavoro sul campo.

Le intenzioni, a giudicare dal ritmo impresso all’allenamento, sono bellicose. I tifosi sono stati conquistati da quella che sembra una tennista motivata e vogliosa di tornare a vincere. Per se stessa e per tutto il movimento dell’Italtennis, mai così foriero di soddisfazioni come in questo momento storico.