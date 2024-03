Ferrari, hanno sbirciato i dati: batosta inaudita

Mentre il circuito di Sakhir si prepara alla gara di oggi, arrivano le dichiarazioni incredibili della Ferrari: hanno ammesso di aver sbirciato

Dalle parole ai fatti, finalmente. Anche se durante i test pre-stagionali qualcosa lo si era potuto vedere, ora con l’inizio ufficiale del nuovo Mondiale in Bahrain le cose si fanno molto interessanti, per gli appassionati della Ferrari ma non solo.

Proprio un futuro ferrarista del calibro di Lewis Hamilton ha dominato le prime prove libere della stagione a Sakhir: l’inglese, alla pari della nuova vettura Mercedes, ha dato ottime impressioni prima poi delle qualifiche ufficiali della giornata di ieri che sono andate concretamente a disegnare la griglia di partenza valida per la gara di oggi.

Prime impressioni stagionali in vista di un’annata complessa, lunga e articolata anche per chi come Carlos Sainz è già certo di lasciare la propria scuderia. Comunque, al netto dei risultati, una cosa finora é certa: lo spagnolo sta dimostrando prova dopo prova di essere migliorato rispetto all’anno scorso. E forse ad aiutare il figlio d’arte spagnolo é stata una “sbirciatina” fatta alla RB20 della Red Bull.

Sainz ammette: Red Bull avanti mesi o anni

Diciamocela tutta: non serviva di certo lo spagnolo per ricordarcelo, ma ogni tanto una rinfrescata va più che bene: la RB20 di Verstappen e Perez é la monoposto da battere, su questo ci sono pochi dubbi. Gli stessi piloti e lo stesso team principal Frédéric Vasseur non fanno ripeterlo ogni qualvolta ne hanno l’occasione, a volte tra le righe, a volte in maniera diretta.

Tra le ultime dichiarazioni in tal senso si segnala quella di Carlos Sainz, che ha ammesso senza peli sulla lingua che la vettura di Milton Keynes é avanti “sei mesi o un anno” davanti a monoposto come quella della Ferrari. Direttamente dal paddock di Sakhir, lo spagnolo non ha dubbi: “Non appena metteranno tutto insieme saranno i favoriti, sono avanti rispetto a tutti“. Poi ammette: “Abbiamo avuto accesso ai loro dati Gps e visto la loro velocità in curva, le loro gomme hanno un basso degrado“.

Insomma, nemmeno copiare basta più, a tal punto che lo stesso Sainz ha dichiarato che la nuova SF-24 al massimo può considerarsi simile alla RB19, la monoposto di Verstappen che l’anno scorso ha dominato un intero Mondiale. Per ora i tifosi della Ferrari dovranno “accontentarsi” di questo paragone.