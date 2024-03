Fiorentina, Italiano: “Contro il Torino sempre partite sporche”

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato così Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo il pari contro i granata.

Ecco le parole di Vincenzo Italiano: “Juric? Stavo parlando con il quarto uomo, poi l’adrenalina ha fatto si che si sia creato un battibecco. Lo vedrò dopo, tutto apposto. Non è la prima volta che succede, con Ivan o con altri. A fine partita ci si stringe la mano e va tutto apposto“. Sull’arbitro: “L’arbitro fa parte dell’arredamento, del contorno, a volte con alcune decisioni alimentare gli animi. Loro possono recriminare per l’espulsione. Noi per qualche punizione e qualche break inaccettabile“.

Italiano sulla gara

Sulla partita: “La partita? E’ la fotocopia delle gare già fatte contro di loro? E’ la settima partita che viene fuori in fotocopia. Sono due squadre che per come interpretano la partita la portano a non essere bella“. Sull’undici schierato: “Sulla formazione? Abbiamo confermato l’undici contro la Lazio, ma alcuni giocatori avevano compiti diversi. Una squadra come il Torino che ti sporca i palloni, che pensa a difendersi non ti rende le cose semplici. Alla fine diamo valore alla gara con la Lazio, facciamo un punto e muoviamo la classifica“.