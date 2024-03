Jannik Sinner, nuovo balzo nel ranking Atp: tifosi in delirio

Jannik Sinner sale ancora nel ranking ATP, adesso mette nel mirino la seconda posizione di Alcaraz: sorpasso in vista

Dalla scorsa estate, Jannik Sinner ha iniziato un lungo momento magico che sembra non esaurirsi mai. In poco tempo, sono arrivati per lui traguardi prestigiosi: semifinale a Wimbledon, il primo Masters 1000 in carriera, le vittorie con Medvedev e Djokovic, la finale alle Atp Finals, la vittoria in Coppa Davis e quella agli Australian Open. Non ci sono più dubbi, siamo di fronte a una stella assoluta. Che sembra aver soltanto iniziato la sua epopea.

Dopo il trionfo di Melbourne, rimontando da due set di svantaggio, un altro smacco a Medvedev, che è stato superato in classifica grazie alla vittoria di Rotterdam. Oggi, Sinner è alla posizione numero tre del ranking ATP. E vista la concentrazione con la quale si sta preparando ai prossimi impegni, non intende certamente fermarsi qui, anzi.

Sono arrivate buone notizie dal tour in Sudamerica di Carlos Alcaraz, che non è andato per il meglio, anzi. Lo spagnolo è stato molto sfortunato a uscire subito di scena a Rio de Janeiro, per un piccolo infortunio. In questo modo, la seconda posizione da lui occupata si è avvicinata sensibilmente (appena 535 punti a separare i due). Visto che il 2024 non è iniziato alla grande per il 20enne iberico (uscito ai quarti agli Australian Open contro Zverev), Jannik può iniziare a metterlo nel mirino già da ora.

Sinner può superare Alcaraz subito: le combinazioni a Indian Wells per la seconda posizione nel ranking

Per questo, cresce l’attesa per Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. Dove lo scorso anno i due si incrociarono in semifinale, con vittoria di Alcaraz. E successiva ‘vendetta’ di Jannik a Miami, circa due settimane dopo. In California, Sinner potrebbe avere già l’occasione per il sorpasso.

All’inizio del torneo, Sinner sarebbe già ‘virtualmente’ davanti ad Alcaraz, dato che verranno scartati i punti del torneo dell’anno scorso: 360 per Jannik eliminato in semifinale, ben 1000 per lo spagnolo che dodici mesi fa trionfò.

Sinner sarebbe dunque davanti se riuscisse a trionfare a sua volta in finale, o in questi altri casi: uscita di Alcaraz entro gli ottavi di finale, eliminazione ai quarti di Alcaraz se anche Jannik uscisse agli ottavi, pari piazzamento in semifinale. Scenari che dunque possono sorridere eccome all’altoatesino.