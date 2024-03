Juve, le ultime dalla Continassa: due recuperi fondamentali!

Le buone notizie alla Continassa riguardano Chiesa e Danilo: entrambi si sono presentati in allenamento con la squadra e sono pronti a prendere parte alla spedizione di Napoli. La Juve è reduce dal successo col Frosinone, una partita che qualche dubbio l’ha lasciato nonostante il risultato. La prestazione è rimasta in linea alle presenti gare e questo pone tutta la squadra di fronte alla massima attenzione, in una gara – quella del Maradona – che metterà in palio punti preziosi con una diretta rivale per la zona Champions League. L’accesso alla massima competizione europea per i bianconeri è fondamentale, come lo è tornare a vincere con maggiore convinzione: replicando il percorso che aveva entusiasmato – e non poco – i tifosi fino allo scontro diretto con l’Inter. La squadra di Allegri è fuori dalla corsa scudetto ma ha l’obbligo di migliorarsi ancora da qui a fine stagione, anche perché le valutazioni sulla rosa sono ancora in pieno svolgimento e non c’è alcuna possibilità di staccare la spina prima di fine stagione.

GIOVANNI ALBANESE