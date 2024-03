Poker della Roma al Monza: i giallorossi rinati con la cura De Rossi

Terza gara della 27esima giornata con Monza-Roma che ha visto il dominio dei giallorossi nell’arco dei novanta minuti. 4-1 per la formazione di De Rossi che ha avuto la meglio dei brianzoli con due gol per tempo: ha aperto le marcature Pellegrini (ennesima prestazione da top sotto la gestione DDR), con il raddoppio firmato dal solito Lukaku ben assistito da Dybala.

La stessa Joya, nella ripresa, ha messo a segno il suo quarto gol nelle ultime due partite dopo la tripletta al Torino. Rete del quattro a zero con Leandro Paredes infallibile dagli undici metri. Niente clean sheet per Svilar: una prodezza di Valentin Carboni ha reso meno amara la serata dei brianzoli usciti sconfitti dall’U-Power Stadium in maniera netta.