Torino, l’obiettivo ripartire dopo 2 ko di fila: Juric ritrova Buongiorno dal 1′

Giovedì e lunedì fatali per il Torino di Juric: due ko consecutivi in altrettante partite contro le romane e una sola vittoria conquistata nelle ultime 5 gare. Un ruolino di marcia negativo per i granata, 5 punti ottenuti su 15 a disposizione con la Zona Europea distante cinque lunghezze.

Come ampiamente dichiarato dal tecnico croato, qualora non venisse centrata la qualificazione in campo europeo, ci sarà l’addio a fine stagione con il presidente Urbano Cairo che dovrà ricercare il sostituto dopo il termine del campionato.

Una sfida importante con Juric che farà affidamento alla miglior formazione cercando di sfruttare la vena realizzativa di Duvan Zapata e, nella speranza, che Vlasic possa tornare ad illuminare l’Olimpico con le sue giocate. La buona notizia è il rientro dal primo minuto di Alessandro Buongiorno, che presidierà la porta difesa da Milinkovic-Savic, con Djidji e il ristabilito Ricardo Rodriguez.

Torino-Fiorentina, le possibili scelte di Juric

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All.: Juric