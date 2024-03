Bufera Satta-Berrettini: l’ultimo annuncio spiazza i tifosi

Bufera sulla fine del rapporto che vede come protagonisti Melissa Satta e Matteo Berrettini: arriva l’annuncio che spiazza completamente i tifosi del tennista romano

Come un fulmine a ciel sereno (ma neanche troppo), negli ultimi giorni, è arrivata una di quelle notizie che non poteva non infiammare il mondo del gossip. Ovvero quello della fine della relazione che vede come protagonisti Melissa Satta e Matteo Berrettini. A dire il vero, però, più di qualche fonte aveva già annunciato che le cose tra di loro non stessero andando più per il verso giusto.

Poi la conferma ufficiale arrivata direttamente dal tennista romano che, nel corso di una intervista ha rivelato di non stare più insieme all’ex velina. In merito a questa vicenda (e molto altro ancora) è intervenuto un certo Adriano Panatta. L’ex leggenda di questo sport ne ha parlato ai microfoni di ‘RaiNews24’.

Panatta sulla fine del rapporto tra Satta e Berrettini: “Accuse infondate”

Dopo le parole dello sportivo non si sono fatte attendere quella della showgirl televisiva che, sui social network, si è sfogata insieme ai suoi follower per le troppe critiche e per via delle numerose polemiche piovute. Sta di certo che la fine della loro rottura sta facendo molto discutere, proprio quella che vede come protagonista un’altra (quasi) ex coppia come Chiara Ferragni e Fedez. Come annunciato in precedenza, però, Panatta ha voluto proteggere la Satta che è stata accusata di essere la causa dei problemi.

Soprattutto quelli in campo che avrebbe avuto Berrettini. L’ex tennista ha puntato il dito contro chi l’ha duramente criticata e, soprattutto, difeso a spada tratta il personaggio televisivo. Queste sono alcune delle sue parole: “Le accuse che sono piovute addosso a Melissa Satta sono a dir poco ridicole“. Un riferimento relativo al rapporto tra i due, che secondo alcuni utenti dei social, avrebbe creato non pochi problemi alle prestazioni di Berrettini.

Proprio su questo argomento Panatta è stato fin troppo chiaro: “Per esperienza e per quello che ho fatto a livello sportivo vi posso assicurare che il sesso non fa male per niente. Se uno fa sesso sereno con la propria compagna, moglie o fidanzata, non fa male assolutamente. Se fai giochi erotici per 3 o 4 ore e non dorme, non è che gli fa male, è un cretino, perché logicamente dopo c’ha una prestazione”.