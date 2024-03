Fabio Fognini ce l’ha fatta, annuncio a sorpresa: una è la sua

Davvero una bella notizia quella arrivata per Fabio Fognini. La decisione è stata ufficializzata nelle scorse ore

Ve lo sarete domandato in tanti, che fine ha fatto Fabio Fognini? Un interrogativo lecito, considerato che l’ex top ten non si è praticamente mai visto in campo nei tornei fin qui disputati.

Solo tre le partite disputate dal tennista ligure nel 2024. Reduce da un infortunio subito al termine della scorsa stagione dopo la vittoria nel Challenger di Valencia, Fognini ha partecipato ad altri due tornei Challenger a inizio anno, a Tenerife e Manama (in Bahrain) terminati entrambi con l’eliminazione agli ottavi di finale.

Successivamente ha tentato di accedere al main draw dell’Atp 250 di Doha, disputato in Qatar la scorsa settimana. Nulla da fare, altra sconfitta in due set contro il bosniaco Dzhumur. Nonostante lo score non certo esaltante, Fognini è rimasto a ridosso della top 100 del ranking Atp, alla posizione 109, classifica che non gli permette comunque di accedere direttamente al main draw di Slam e Masters Mille.

Fognini, è ufficiale: presto lo rivedremo in campo

A proposito di Masters, il calendario tennistico di marzo sarà, di fatto, monopolizzato dai primi due Mille della stagione in programma a Indian Wells (dal 7 al 17) e a Miami (dal 21 a 30), tornei che precederanno l’inizio della stagione sul rosso.

Proprio riguardo Indian Wells, nella tarda serata di venerdì 1 marzo, è arrivata una bella notizia per Fabio Fognini che parteciperà al Masters californiano grazie a una wild card concessa dagli organizzatori. L’invito consentirà all’azzurro di accedere direttamente al main draw del torneo con l’obiettivo di migliorare almeno il risultato della scorsa edizione nella quale è stato eliminato all’esordio da Shelton.

Fognini non partecipa a un Masters Mille da quello di Shanghai dello scorso ottobre, terminato con il ko al debutto contro Kokkinakis. Fabio sarà il sesto italiano presente nel tabellone del main event californiano insieme a Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego e Cobolli. Non ci sarà, invece, Matteo Berrettini che rientrerà, dopo sei mesi di stop, al Challenger di Phoenix (dal 12 marzo) anche lui grazie a una wild card.

Oltre a Fognini, gli organizzatori del BNP Paribas hanno concesso un invito anche a Brandon Nakashima, Jakub Mensik finalista a Doha e ad altri due americani ovvero Patrick Kypson e Alexander Kovacevic.

Tornano in campo a Indian Wells anche Rafa Nadal che ha smaltito l’infortunio muscolare rimediato prima dell’Australian Open e Novak Djokovic. Il serbo ha deciso di non disputare alcun torneo a febbraio per ripresentarsi direttamente a Indian Wells da dove manca dal 2019. Il serbo non ha potuto partecipare alle recenti edizioni poiché sprovvisto di vaccino Covid, requisito necessario per il visto di ingresso negli Usa fino allo scorso maggio.